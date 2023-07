Putin verbietet Geschlechtsumwandlungen in Russland

"Wollen wir wirklich, dass den Kindern in unseren Schulen von den ersten Klassen an Perversionen auferlegt werden, die zu Verfall und Aussterben führen?": Russlands Präsident Wladimir Putin. Foto: -/Kremlin/dpa

Kremlchef Wladimir Putin hat Russlands Gesetz zum Verbot von Geschlechtsumwandlungen per Unterschrift in Kraft gesetzt.

Demnach dürfen sich Menschen in Russland, die eine andere geschlechtliche Identität haben, nicht mehr chirurgischen Eingriffen unterziehen oder etwa auch Hormone verschreiben lassen.

Die Staatsduma hatte das Gesetz am 14. Juli einstimmig beschlossen. So werden auch Ehen, in denen ein Partner in der Vergangenheit sein Geschlecht angepasst hat, laut Gesetz annulliert. Erlaubt sind demnach aber weiter chirurgische Eingriffe, wenn Geschlechtsorgane etwa fehlgebildet sind.

Die Initiatoren des Gesetzes hatten erklärt, dass sie im Kampf gegen „westliche Ideologien“ die kulturellen Traditionen und Familienwerte schützen wollen. Kremlchef Putin gilt als Verfechter starrer Rollenbilder von Mann und Frau. Er hatte auch in der Verfassung verankern lassen, dass eine Ehe nur aus Mann und Frau bestehen könne. (dpa)