Raketen in Odessa: Wurde das China-Konsulat zerstört?

Rettungskräfte arbeiten an zerstörten Gebäuden nach einem Angriff auf Odessa. Foto: Pavlo Petrov/Ukrainian Emergency Service/AP/dpa

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bringt immer wieder kuriose Medienberichte zustande. Vielleicht aus Zufall oder auch nicht – wie in Odessa. Wurde das chinesische Konsulat zerstört?

Schon seit Tagen wird Odessa vom russischen Militär mit Raketen angegriffen. Viele Gebäude wurden zerstört. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt Vergeltung an: Raketen gegen friedliche Städte, gegen Wohngebäude, gegen eine Kathedrale… Es kann keine Entschuldigung für das russische Böse geben“, schrieb Selenskyj am Sonntag auf Telegram, berichtet die „Augsburger Allgemeine“.

Die Zerstörungen in Odessa sind leider Teil der traurigen Kriegsrealität. Allerdings wurde auch gemeldet, dass das chinesische Konsulat bei den jüngsten Raketenangriffen beschädigt worden sei. „Eine Explosion ereignete sich in der Nähe des chinesischen Generalkonsulats in Odessa, und die Druckwelle beschädigte einen Teil der Wände und Fensterscheiben“, erklärte vor einigen Tagen das chinesische Außenministerium. Man versichert, dass niemand verletzt worden sei, da die Mitarbeiter das Gebäude „längst verlassen“ hätten.

Westliche Medien berichten von einem russischen Raketenangriff und zeigen Bilder der Zerstörung. Wurde bei den Angriffen das China-Konsulat zerstört, wie es im ersten Eindruck der Bericht scheint?

Die Titelbilder in manchen westlichen Medien über die Beschädigung des China-Konsulats wirken zerstörerisch im Zusammenhang mit den Titeln der Beiträge. Der amerikanische Sender „ABC News“ titelt beispielsweise „Chinesisches Konsulat bei russischem Angriff auf Odessa in der Ukraine beschädigt“ und zeigt im Titelbild einen völlig zerstörten Gebäudekomplex – allerdings nicht das China-Konsulat. Der Bildtext gibt auch keine Aufklärung: „Russland bombardiert weiterhin ukrainische Hafenstädte, nachdem das Getreideabkommen beendet wurde.“ Als Bildquelle wird „Reuters“ angegeben.

Und „Reuters“ titelt ähnlich: „Drei Tote, chinesisches Konsulat beschädigt bei russischem Angriff auf Hafenstädte der Ukraine“ und zeigt im Titelbild offenbar das gleiche Gebäude mit den Feuerwehrleuten aus anderer Perspektive. Der Bildtext hier jedoch deutlicher: „Retter arbeiten am Standort eines durch einen russischen Raketenangriff schwer beschädigten Verwaltungsgebäudes während des russischen Angriffs auf die Ukraine in Odessa, Ukraine, 20. Juli 2023“. Das Fotomaterial stammt vom Pressedienst des State Emergency Service of Ukraine.

Doch welche Bilder hatte der Gouverneur des Oblasts Odessa, Oleh Kapel, tatsächlich im Internet veröffentlicht, die die Schäden am chinesischen Konsulat zeigen? Der Telegram-Kanal des Chefs der ukrainischen Verwaltungseinheit, die etwa einem Bundesland in Deutschland entspricht, hatte zwei Bilder veröffentlicht. Im Gegensatz zu vielen anderen zerstörten Gebäuden in Odessa hat das China-Konsulat nur ein paar Kratzer abbekommen. Zu sehen ist allerdings nur eine zerbrochene Fensterscheibe – vom Raketenangriff, vielleicht.