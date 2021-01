Republikanische Senatoren aus Pennsylvania: Auszählung verschieben, bis Rechtsstreit vor Gericht angehört

Das Kapitol in Washington. Foto: STAN HONDA/AFP via Getty Images

Nach Georgia haben nun auch republikanische Senatoren aus Pennsylvania um eine Aufschiebung der Stimmenauszählung im Kongress gebeten, bis alle Anschuldigungen wegen Wahlbetrugs gerichtlich geklärt sind.

Eine Gruppe von 21 republikanischen Senatoren aus Pennsylvania forderte die republikanischen Führer des US-Repräsentantenhauses und des Senats auf, die Zertifizierung der Stimmen des Wahlkollegiums zu verzögern, bis ein Rechtsstreit von Präsident Donald Trump gegen die Staatssekretärin von Pennsylvania vor Gericht gehört wird.

In ihrem Brief an den Führer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell (R-Ky.), und den Führer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy (R-Calif.), sagten sie, dass die Wahlergebnisse in Pennsylvania nicht von der Staatssekretärin von Pennsylvania, Kathy Boockvar, hätten zertifiziert werden dürfen.

Mitglieder, wir bitten um mehr Zeit angesichts der Tatsache, dass der US-Supreme Court den Fall Trump vs. Boockvar in den kommenden Tagen anhören wird. Wir bitten Sie, die Zertifizierung des Electoral College zu verzögern, um ein ordnungsgemäßes Verfahren zu ermöglichen, während wir die Integrität der Wahlen in unserem Commonwealth sicherstellen“, so die Abgeordneten in dem Brief.

Sie beanstandeten, dass das Parlament des Bundesstaates durch Gesetzesänderungen entmachtet wurde, das laut Verfassung der USA und des Bundesstaates die Zeit, den Ort und die Art und Weise der Durchführung von Wahlen festlegt. Zusammen mit dem Gouverneur von Pennsylvania, Tom Wolf, und dem Supreme Court von Pennsylvania hätte Boockvar „zahlreiche Rechtsverstöße“ begangen, die dem Parlament des Bundesstaates die Macht entzogen.

Der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania hat „seine Grenzen überschritten“, sagten die Senatoren, als er entschied, eine dreitägige Verlängerung der Briefwahl für die Präsidentschaftswahlen im November 2020 zu genehmigen. Dabei erlaubte das Gericht auch, dass Stimmzettel, die ohne Poststempel eingeschickt wurden, gezählt werden.

Trotz einer Petition des republikanischen Senats des Bundesstaates bestätigte der US-Supreme Court die Verlängerung.

Weitere Gesetzesverstöße

Die Senatoren führten in ihrem Brief eine weitere Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des Staates über Unterschriften auf Briefwahlzetteln auf. Diese verbietet es den Bezirken, Briefwahlzettel zurückzuweisen, wenn eine Unterschrift auf dem Stimmzettel nicht mit der auf dem Registrierungsformular des Wählers übereinstimmt.

Boockvar wird in dem Brief beschuldigt, „die gesetzgebende Autorität usurpiert“ zu haben. Sie ließ „eine Verbreitung von ungesicherten Briefkästen in wichtigen demokratischen Gebieten zu“ und ermutigte „am Tag vor der Wahl einige Bezirke (nicht alle) dazu, Partei- und Kandidatenvertreter von Briefwählern zu benachrichtigen, deren Stimmzettel disqualifizierende Mängel enthielten, und ihnen zu erlauben, diese Mängel zu ‚heilen‘.“

Die Abgeordneten bemängelten, dass es republikanischen Wahlbeobachtern verboten wurde, die Auszählung der Stimmzettel in Philadelphia zu beobachten. Selbst nach einer gerichtlichen Anordnung wurden die Wahlbeobachter an einen Ort versetzt, der zu weit vom Geschehen entfernt war, sodass sie die Stimmauszählung nicht effektiv überwachen konnten.

„Bitten von Abgeordneten um unabhängige Untersuchungen wurden von der Verwaltung ignoriert“, schrieben die Parlamentarier.

Trump-Kampagne klagte am 21. Dezember

Präsident Donald Trump schrieb am späten Dienstag auf Twitter: „BIG NEWS IN PENNSYLVANIA!“ und bezog sich dabei auf den Brief.

BIG NEWS IN PENNSYLVANIA! pic.twitter.com/7JqTWYUgOr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Die Büros von Wolf und Boockvar reagierten bisher nicht auf diesbezügliche Anfragen von The Epoch Times.

Die Klage der Trump-Kampagne, auf welche sich die Senatoren von Pennsylvania in ihrem Brief beziehen, wurde am 21. Dezember eingereicht. Sie ficht laut Anwaltsteam drei Urteile des Obersten Gerichtshofs von Pennsylvania an, die die Briefwahlgesetze „unmittelbar vor und nach der Präsidentschaftswahl 2020 illegal verändert haben“.

Das Team argumentierte, dass diese Gerichtsentscheidungen in Verletzung von Artikel II der Verfassung und der US-Supreme Court Entscheidung erlassen wurden. Die Klageschrift fordert „alle angemessenen Rechtsmittel“, einschließlich der Annullierung der Wahlmänner, die Joe Biden zugesprochen wurden, sowie die Erlaubnis für das Parlament von Pennsylvania, ihre eigenen Wahlmänner zu berufen.

Bereits am 30. Dezember 2020, schickten 27 republikanische Abgeordnete aus Pennsylvania einen Brief an McConnell und McCarthy. Sie forderten beide auf, die Wahlergebnisse in Pennsylvania anzufechten, bis eine Untersuchung der Vorwürfe des Wahlbetrugs abgeschlossen sei.

Am Montag hatten schon rund 18 republikanische Senatoren im Bundesstaat Georgia die Initiative ergriffen und Vizepräsident Mike Pence in einem Brief gebeten, die Stimmenauszählung im Kongress zu verschieben. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)