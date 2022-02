„Riesenschock“ – Deutsche Welle meldet Schließung seines Moskauer Büros

Eingangstür zum Büro der Deutschen Welle in Moskau am 4. Februar 2022. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

Trotz aller Proteste hat die Deutsche Welle ihr Moskauer Büro schließen müssen. Das Team habe seine Arbeit am frühen Freitagabend eingestellt, nachdem ihm die Akkreditierung entzogen worden war, erklärte der Sender auf seiner Internetseite. Die Bundesregierung forderte Russland auf, das Sendeverbot zurückzunehmen.

Die Redakteurin des russischen Dienstes, Irina Filatova, sprach von einem „Riesenschock für uns alle“. „Wir haben nie erwartet, dass unser Moskauer Büro geschlossen würde“, sagte sie DW News. Zwar sei mit Maßnahmen gerechnet worden, aber nicht damit, „dass sie so hart sein würden“. Nach Angaben des russischen Außenministeriums hat das Moskauer Büro der Deutschen Welle rund zwei Dutzend Mitarbeiter, die meisten von ihnen sind demnach Russen.

Ein“dringender Appell“ an Russland

Die russischen Maßnahmen gegen die Deutsche Welle seien „völlig unbegründet und widersprechen der Pressefreiheit“, sagte Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner. Er richtete im Namen der Bundesregierung einen „dringenden Appell“ an die russische Seite, die Probleme um die Zulassung des russischen Senders RT DE in Deutschland „nicht für eine Beschränkung der Pressefreiheit zu missbrauchen“.

Büchner betonte, es stehe dem russischen Fernsehkanal RT DE in Deutschland frei, gegen die Nichtzulassung durch die Medienanstalten in Deutschland zu klagen. „Die journalistische Arbeit von RT in Deutschland wurde zu keiner Zeit eingeschränkt“, sagte er. „Die Bundesregierung nimmt hier in keiner Weise Einfluss.“

Zuvor hatte die Europäische Union das Sendeverbot für die Deutsche Welle in Russland scharf verurteilt. „Diese Entscheidung durch die russischen Behörden ist inakzeptabel und entbehrt jeder Rechtfertigung“, sagte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, in Brüssel.

Das russische Vorgehen sei ein „Verstoß gegen die Medienfreiheit“ und verdeutliche die Missachtung der Unabhängigkeit von Medien in dem Land, sagte der Sprecher weiter. Die EU erwarte, dass die Deutsche Welle einen vollständigen und fairen Zugang zu Rechtsmitteln erhalte, um die Entscheidung in Russland anzufechten.

Claudia Roth: „Wir brauchen Dialog“

In Deutschland hatte die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) am Mittwoch die Verbreitung des russischen TV-Kanals RT DE vollständig verboten – auch per Live-Stream im Internet oder per App. Sie begründete den Schritt damit, dass dem Sender die „erforderliche medienrechtliche Zulassung“ fehle.

Eine solche Zulassung hatte RT DE der Kommission zufolge nie beantragt. Die Bundesregierung wies am Freitag erneut darauf hin, dass die Deutsche Welle für die Arbeit in Moskau über die erforderliche Zulassung verfügt habe.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) kritisierte das Sendeverbot für die Deutsche Welle als „aggressiven Akt“. „Wir brauchen aber nicht aggressive Akte, sondern wir brauchen Dialog, wir brauchen Deeskalation“, sagte Roth im ARD-„Morgenmagazin“. Sie werde sich in Gesprächen mit ihrer russischen Amtskollegin Olga Ljubimowa weiter um Vermittlung bemühen.

Sie habe wenige Tage vor dem Schritt ein Gespräch mit dem Sonderberater in kulturellen Fragen der Regierung von Russlands Präsident Wladimir Putin, Michail Schwydkoi, geführt. „Ich bin wirklich traurig und ehrlich gesagt auch wütend, denn dieses Gespräch war gewidmet der Frage: ‚Wie können wir das Verhältnis bessern?'“, sagte Roth. (afp/dl)

