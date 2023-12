Riskante Reise aus Algerien: Ein Mann im Fahrwerk eines Flugzeugs entdeckt

Am Pariser Flughafen Orly ist nach übereinstimmenden Berichten ein Mann im Fahrwerk eines aus Algerien kommenden Flugzeugs entdeckt worden. Der Mann sei am Leben, wegen starker Unterkühlung aber in einem lebensbedrohlichen Zustand, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Flughafenkreisen. Der Mann sei nach einer Befragung durch die Polizei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft war der zwischen 20 und 30 Jahre alte Mann am Donnerstagvormittag bei technischen Überprüfungen der aus der algerischen Stadt Oran kommenden Air-Algérie-Maschine entdeckt worden. Er habe keine Ausweispapiere bei sich gehabt.

Laut einer weltweiten Statistik der US-Luftfahrtbehörde (FAA), aus der die „New York Times“ im Januar 2022 zitierte, versuchten zwischen 1947 und 2021 insgesamt 132 Menschen als blinde Passagiere in den Fahrwerken von Flugzeugen mitzureisen. 102 von ihnen kamen demnach bei dem Versuch ums Leben.

Bei Verkehrsflugzeugen beträgt die Reiseflughöhe etwa zwölf Kilometer. Dort beträgt die Lufttemperatur bis zu minus 50 Grad, zudem herrscht in dieser Höhe ein extremer Sauerstoffmangel, der tödlich sein kann. (afp/dl)