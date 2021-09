Rumänien: Justizminister überraschend entlassen

Rumänischer Ministerpräsident Florin Citu in Bukarest, 22. Dezember 2020. Foto: DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images

Der rumänische Ministerpräsident Florin Citu hat überraschend Justizminister Stelian Ion entlassen und damit eine Koalitionskrise ausgelöst. Der liberale Regierungschef, der in Bukarest an der Spitze einer Mitte-Rechts-Koalition steht, bat Staatspräsident Klaus Iohannis am Mittwochabend um die Entlassung des Ministers. Er warf dem Justizminister mangelnden „Modernisierungswillen“ vor. Ion gehört der Partei USR-Plus an.

Citu gab seine Entscheidung nach einer Kabinettsitzung bekannt, an der die sieben USR-Plus-Minister nicht teilnahmen. Citu warf Ion vor, die Überweisung von zehn Milliarden Euro an lokale Verwaltungen zu behindern. Das Geld ist für ein Programm eingeplant, mit dem die marode Infrastruktur modernisiert werden soll. Rumänien zählt zu den ärmsten Ländern der Euroäischen Union.

Die USR-Plus werde „niemals die Ausbeutung der öffentlichen Gelder unterstützen“, erklärte die Partei. Sie warf Citu vor, er wolle mit dem Geld „Porvinzfürsten“ unterstützen, von denen die Wahl des künftigen Parteichefs der Liberalen abhänge.

Die bisherige Drei-Parteien-Koalition wurde nach der Parlamentswahl im Dezember gebildet. Die Partei der ungarischen Minderheit (UDMR) bekräftigte nun ihre Unterstütung für den Regierungschef.

Der 49-jährige Citu hatte bereits im April eine Regierungskrise ausgelöst, als er den Gesundheitsminister unter dem Vorwurf entließ, er habe im Kampf gegen die Corona-Epidemie versagt. Citus Partei hatte danach versichert, solche Entscheidungen würden nicht mehr getroffen, ohne zuvor die Koalitionspartner zu Rat zu ziehen. (afp)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!