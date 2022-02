Russische Armee: Ukrainische Luftwaffenstützpunkte zerstört

Russisches Militärfahrzeug in der Ukraine. Foto: STRINGER/AFP via Getty Images



Die russische Armee hat nach eigenen Angaben die Luftabwehr sowie Luftwaffenstützpunkte der Ukraine zerstört. „Die militärische Infrastruktur der Luftwaffenstützpunkte der ukrainischen Streitkräfte wurde außer Gefecht gesetzt“, zitierten russische Nachrichtenagenturen am Donnerstagmorgen das russische Verteidigungsministerium. „Die Luftabwehreinrichtungen der ukrainischen Streitkräfte wurden zerstört.“ Kiew meldete den Abschuss von fünf russischen Kampfjets und einem Hubschrauber.

Die ukrainischen Streitkräfte hätten „fünf Flugzeuge und einen Hubschrauber der Aggressoren“ in der Nähe einer von Separatisten gehaltenen Enklave abgeschossen, erklärte der Generalstab der ukrainischen Armee am Donnerstagmorgen.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hatte in der Nacht zum Donnerstag in einer Fernsehansprache eine „Militäroperation“ in der Ukraine befohlen. Wenig später waren in mehreren ukrainischen Städten, darunter auch in der Hauptstadt Kiew sowie den Hafenstädten Mariupol und Odessa, Explosionen zu hören.

Die Separatisten haben nach dem russischen Einmarsch die Einnahme von zwei Kleinstädten in der Ostukraine gemeldet. Es handele sich dabei um Stanyzja Luhanska und um Schtschastja. Demnach sind russische Truppen über den Fluss Siwerskyj Donez vorgedrungen, der bisher die Frontlinie bildete. Die Behörden in Kiew bestätigten zugleich das Vordringen der prorussischen Kräfte auf das von ukrainischen Regierungstruppen kontrollierte Gebiet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief den Kriegszustand aus. (afp/dpa/red)