Russische Truppen rücken bei Lyssytschansk vor

Ukrainische Soldaten in Lyssytschansk, Ukraine. Foto: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

Die neuesten Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine im Ukraine-Ticker.

10:44 Uhr: EU-Staaten vor Anerkennung der Beitrittskandidatur der Ukraine

Die Ukraine und das Nachbarland Moldau können beim EU-Gipfel ab Donnerstagnachmittag auf die Anerkennung ihrer Beitrittskandidaturen hoffen. EU-Ratspräsident Charles Michel sprach in Brüssel von einem „historischen Augenblick auf geopolitischer Ebene“. Er äußerte sich zuversichtlich, dass die 27 europäischen Staats- und Regierungschefs der Beitrittsperspektive für die Ukraine und Moldau zustimmen werden.

Der belgische Regierungschef Alexander De Croo warb ebenfalls für ein positives Votum und sprach von einem „starken Signal an die Ukraine“ im russischen Angriffskrieg. Der Beitrittsprozess werde aber „lange Zeit dauern“. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich am Mittwoch in seiner Regierungserklärung in Berlin ebenfalls für ein „Ja“ aller 27 EU-Länder starkgemacht. Er fordert zudem interne EU-Reformen sowie Fortschritte im Beitrittsprozess der Westbalkanstaaten. Unmittelbar vor ihrem Gipfeltreffen berieten die EU-Staaten mit Serbien, dem Kosovo, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina.

Der albanische Präsident Edi Rama begrüßte die geplante Beitrittsperspektive für die Ukraine. „Die ukrainische Bevölkerung sollte sich aber keine Illusionen machen“, mahnte er. Albanien hat seit acht Jahren den Kandidaten-Status. Die Aufnahme der entscheidenden Beitrittsgespräche mit der EU verzögerte sich aber immer wieder.

10:11 Uhr: Alle EU-Institutionen erteilen russischen Lobbyisten Hausverbot

Nach dem Europäischen Parlament haben nun auch die anderen EU-Institutionen russischen Lobbyisten Hausverbot erteilt. Das Zutrittsverbot für Vertreter russischer Firmen gelte auch in der Europäischen Kommission und im Europäischen Rat, sagte ein EU-Beamter am Donnerstag vor dem Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Damit werden die wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gegen Russland verhängten EU-Sanktionen weiter umgesetzt.

Das Europäische Parlament war den Schritt bereits Anfang Juni gegangen und hatte die anderen EU-Institutionen aufgefordert, ebenfalls ein Hausverbot für Lobbyisten russischer Interessen auszusprechen. Russische Diplomaten, Beamte und Führungskräfte hatten ohnehin bereits keinen Zutritt mehr zu Einrichtungen der EU. EU-Bürger, die die Interessen ihrer russischen Kunden in Brüssel vertraten, wurden dagegen bislang nicht an der Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert.

9:17 Uhr: Russische Truppen rücken bei Lyssytschansk vor

In der Ostukraine sind russische Truppen zuletzt näher an die 100.000-Einwohner-Stadt Lyssytschansk vorgedrungen. Seit dem 19. Juni seien die Russen höchstwahrscheinlich über fünf Kilometer in Richtung der südlichen Zugänge der Stadt vorgerückt, heißt es im täglichen Lagebericht des britischen Militärgeheimdienstes vom Donnerstag. Einige ukrainische Einheiten hätten sich zurückgezogen, wahrscheinlich um einer Einkreisung zu entgehen.

Die verbesserte Leistung Russlands in dieser Region sei wahrscheinlich das Ergebnis der jüngsten Verstärkung der Einheiten und der starken Konzentration des Feuers, so die Briten. Mit diesem schleichenden Vordringen an den Rändern der Gebiete setzten die russischen Streitkräfte den Kessel Lyssytschansk-Sjewjerodonezk zunehmend unter Druck. Bei ihren Bemühungen um eine tiefere Einkreisung zur Einnahme des westlichen Gebiets Donezk gebe es aber weiter kaum Fortschritte, heißt es im Lagebericht.

(dts/dpa/afp/red)