Russland: Dutzende Drohnen über Krim und Asowschem Meer zerstört oder abgefangen

Ein Versuch Kiews, in der Region der Krim „einen Terroranschlag“ mit Drohnen zu verüben, sei in der Nacht vereitelt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag mit. 22 ukrainische Drohnen seien von Luftabwehrsystemen zerstört und 13 weitere abgefangen worden.

Ein weiterer „Angriffsversuch“ sei am Dienstagmorgen vereitelt worden, erklärte das Ministerium. Die russische Armee habe dabei noch einmal vier ukrainische Drohnen zerstört und zwei Drohnen über dem Asowschen Meer abgefangen.

Die Krim ist regelmäßig Ziel ukrainischer Angriffe. Sie ist der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte und wichtig für die Versorgung der russischen Truppen im Süden und Osten der Ukraine. (afp)