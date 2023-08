Russland meldet Abschuss von 20 Drohnen in der Nähe von Krim

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nähe der Halbinsel Krim 20 unbemannte ukrainische Drohnen abgeschossen.

14 Drohnen wurden durch Luftabwehrsysteme zerstört und sechs weitere durch elektronische Kriegsführung ausgeschaltet, teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag im Onlinedienst Telegram mit. Es habe keine Opfer oder Schäden gegeben, hieß es.

Am Freitag hatte das Verteidigungsministerium mitgeteilt, eine auf die Hauptstadt Moskau zusteuernde Drohne abgeschossen zu haben. Die ukrainische Drohne sei über einem Vorort von Moskau zerstört worden, es habe keine Opfer oder Schäden gegeben. In den vergangenen Tagen war es in Russland vermehrt zu Drohnenangriffen gekommen.

Im Juli waren durch ukrainische Drohnenangriffe ein Munitionslager auf der Krim gesprengt sowie eine Brücke über die Straße von Kertsch, die die Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet, beschädigt worden.(afp)