Russland meldet Einnahme von Melitopol und Zerstörung von 820 Militäreinrichtungen

Russland hat nach eigenen Angaben die Stadt Melitopol im Süden der Ukraine eingenommen. Die russische Armee habe „die vollständige Kontrolle“ über die unweit der Halbinsel Krim gelegenen Stadt übernommen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag im russischen Fernsehen. Zudem habe Moskau in der Nacht ukrainische Militäreinrichtungen mit Marschflugkörpern unter Beschuss genommen.

Dem Sprecher zufolge wurden die ukrainischen Militäreinrichtungen „mit luft- und seegestützten Marschflugkörpern“ angegriffen. Es handle sich dabei um „Präzisionswaffen großer Reichweite“.

Russland hatte am Donnerstagmorgen mit einem Großangriff auf die Ukraine begonnen. Inzwischen geht es vor allem um die Kontrolle der Hauptstadt Kiew, doch auch in vielen anderen Landesteilen wurde gekämpft. Zehntausende Ukrainer flohen angesichts der Gewalt in die Nachbarstaaten.

Nach Angaben des Sprechers des Moskauer Verteidigungsministeriums haben die russischen Streitkräfte inzwischen mehr als 820 Militäreinrichtungen in der Ukraine zerstört, darunter 14 Flugplätze, 48 Radarstationen und 24 Flugabwehrraketensysteme. Das russische Militär habe zudem sieben Kampfjets, sieben Hubschrauber und neun Drohnen abgeschossen sowie 87 Panzer und Panzerfahrzeuge zerstört.

Zu den russischen Verlusten äußerte sich Konaschenkow nicht. Das ukrainische Verteidigungsministerium hatte zuvor verkündet, den russischen Streitkräften schweren Schaden zugefügt zu haben. Nach seinen Angaben wurden rund 2800 russische Soldaten getötet. Von unabhängiger Seite lassen sich die Zahlen schwer überprüfen. (afp/red)