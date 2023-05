Russland ordnet Teil-Evakuierung von Region Saporischschja an

Foto: ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

Die Kämpfe an der Südfront haben zugenommen. Nun gibt es eine russische Evakuierungsaufforderung in der Region Saporischschja.

Russland hat am Freitag die Teil-Evakuierung von Gebieten nahe der Südfront in der Ukraine angeordnet. „In den vergangenen Tagen hat der Feind die Bombardierung von Ortschaften in unmittelbarer Nähe der Kontaktlinie verstärkt“, schrieb der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Region Saporischschja, Jewgeni Balizki, im Onlinedienst Telegram. Familien mit Kindern und ältere Menschen sollten „vorübergehend“ aus den von Russland gehaltenen Frontgebieten herausgebracht werden.

‼️⚡️ Lautsprecher in der Region #Saporischschja informieren die Bewohner, dass sie evakuieren müssen. Schätzungsweise 70.000 Einwohner müssen evakuiert werden. — mir ist noch nicht ganz klar, ob es im von 🇷🇺 besetzen Teil ist, oder im freien Teil der 🇺🇦? pic.twitter.com/AEaivuXFm3 — @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) May 5, 2023

Großer Eklat auf dem Treffen der Wirtschaftskooperation der Schwarzmeer-Anrainerstaaten in Ankara🇹🇷gestern. Statt die Gelegenheit zu nutzen und mit den Russen über zB. Getreidedeal/Gefangenenaustausch zu verhandeln, trat Kiews Delegation aggressiv, handgreiflich, unbelehrbar auf. pic.twitter.com/2aaTtRoKVw — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) May 5, 2023

#ukraine #Zaporizhia #ugledar Russische/DonbassArmee ordnet die sofortige und komplette Evakuierung der Bevölkerung an der südlichen Frontlinie (Orichiv/Ugledar/Saporoschje) an. Wetten, dass Moskau die Kiewer Angriffspläne kennt. pic.twitter.com/poBV7xOAvL — YOURMEDIA AGENCY (@YourmediaAgency) May 5, 2023

18 Dörfer und Städte sind den Angaben zufolge von der Maßnahme betroffen, die demnach auch Behinderte und Patienten von Krankenhäusern einschließt. Die Anordnung gilt auch für die Stadt Energodar, in der sich das Atomkraftwerk Saporischschja befindet. Das größte Atomkraftwerk in Europa wird seit dem ersten Tag des Konflikts von Russland gehalten und befindet sich in der Nähe der Frontlinie.

Die Ukraine bereitet seit Monaten eine neue Offensive gegen die russischen Streitkräfte vor. Einige Analysten sind der Ansicht, dass diese unmittelbar bevorsteht. (afp)