Schießerei in Florida: Zwei tote FBI-Agenten, drei verwundete und ein toter Verdächtiger

Zwei FBI-Agenten wurden am Dienstag erschossen und drei weitere verletzt, als sie in einem Fall von mutmaßlicher Kindes-Ausbeutung in Südflorida einen Durchsuchungsbefehl vollstrecken wollten.

Der Verdächtige starb später während einer Pattsituation, in die er sich brachte dadurch, dass er sich in einem Haus verbarrikadierte, sagte Michael D. Leverock, Spezialagent des FBI Miami.

Zwei der verwundeten Agenten wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und befanden sich in einem stabilen Zustand, sagte Leverock und fügte hinzu, dass die Namen der verstorbenen Agenten nicht sofort veröffentlicht werden. Der Name des Verdächtigen wurde ebenfalls nicht veröffentlicht.

Polizei forderte Bewohner auf, in ihren Häusern zu bleiben

Die Agenten seien dabei gewesen einen Durchsuchungsbefehl des Bundes im Zusammenhang mit einem Fall von Gewaltverbrechen gegen Kinder zu vollstrecken, sagte Leverock.

Nach der Schießerei wimmelte es so vor lauter Strafverfolgungsbeamten aus der Nachbarschaft des Vorortes Sunrise in Fort Lauderdale. Ein weiteres großes Kontingent von Beamten versammelte sich, laut Fernsehvideo, vor einem Krankenhaus in Fort Lauderdale, in das die Opfer gebracht wurden.

Polizeibeamte blockierten lange Zeit den Bereich, in dem die Schießerei stattfand. Die Schießerei begann gegen 6 Uhr morgens in einem bürgerlichen Viertel mit Einfamilienhäusern, Maisonetten und Wohnhäusern. Stunden später forderte die Sunrise Police die Bewohner von Water Terrace auf, in ihren Häusern zu bleiben, während die Polizei den Zugang zur Gemeinde blockierte.

Mit Material der The Epoch Times USA erstellt (er)