Segelboot mit zwei Deutschen vor Balearen vermisst

Mit diesem Segelboot sind die beiden Segler aus Deutschland am Sonntag von Cala Galdana auf Menorca aufgebrochen. Foto: ---/Salvamento Maritimo/dpa

Die spanische Seenotrettung sucht zwischen den Touristeninseln Mallorca und Menorca nach einem Segelboot mit zwei Deutschen an Bord. Die Segler seien seit Sonntag nicht mehr zu erreichen, teilten die Seenotretter am Montag mit.

Zwischen den Baleareninseln Mallorca und Menorca werden nach spanischen Behördenangaben zwei Deutsche an Bord eines Segelboots vermisst. Rettungskräfte suchten nach dem Boot, die Segler seien seit Sonntag nicht mehr zu erreichen, teilte die spanische Seenotrettung am Montag im Onlinenetzwerk X (ehemals Twitter) mit. Das Boot war demnach in Cala Galdana auf Menorca gestartet und befand sich auf dem Weg nach Cala d’Or auf Mallorca.

Ein Hubschrauber und zwei Suchboote waren im Einsatz, konnten jedoch bis Montagabend nichts finden, wie eine Sprecherin der Rettungskräfte der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Zunächst gab es keine Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden des Segelboots und den Unwettern, die am Sonntag die Balearen und einen Teil der spanischen Mittelmeerküste getroffen hatten. (afp)