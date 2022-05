Foto: Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj. Foto: Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Die neuesten Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine im Newsticker.

9:16 Uhr: Deutsche Exporte nach Russland weiter deutlich zurückgegangen

Die deutschen Exporte nach Russland gehen weiter deutlich zurück: Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte, wurden im April Waren im Wert von nur noch 0,9 Milliarden Euro nach Russland exportiert, das waren 63,1 Prozent weniger als vor einem Jahr, damals betrug der Wert noch 2,3 Milliarden Euro. Grund dafür sind die wegen des Ukraine-Kriegs gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen und Exportbeschränkungen.

Damit lag Russland im April nur noch auf Rang 14 der wichtigsten Bestimmungsländer für deutsche Exporte außerhalb der EU. Im Februar dieses Jahres hatte Russland noch Rang fünf belegt. Der russische Einmarsch in die Ukraine erfolgte dann am 24. Februar. Daraufhin brachen bereits im März die deutschen Exporte nach Russland im Jahresvergleich ein.

Insgesamt stiegen die deutschen Exporte in Nicht-EU-Staaten im April kalender- und saisonbereinigt um 8,4 Prozent verglichen mit dem Vorjahr an. Wichtigster Handelspartner waren die USA, hier stiegen die Ausfuhren im Jahresvergleich um 19 Prozent. Nach China, das an zweiter Stelle stand, gingen die Ausfuhren leicht zurück.

8:09 Uhr: Selenskyj: Ukraine braucht im Krieg jeden Monat Milliarden Dollar

Der Ukraine-Krieg sorgt nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für ein monatliches Haushaltsloch von fünf Milliarden US-Dollar. „Um im Freiheits-Krieg bestehen zu können, brauchen wir schnelle und ausreichende finanzielle Unterstützung“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Die finanziellen Hilfen der Partner-Länder seien nach den Worten von Selenskyj keine Ausgaben oder Geschenke, sondern der „Beitrag zur eigenen Sicherheit“.

„Die Verteidigung der Ukraine bedeutet auch ihre Verteidigung vor neuen Kriegen und Krisen, die Russland provozieren könnte, sollte Russlands Angriff auf die Ukraine erfolgreich enden“, sagte er. Deshalb müssten alle Verbündeten zusammenarbeiten, um einen russischen Erfolg zu verhindern.

(agenturen/red)