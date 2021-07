„Nieder mit der Diktatur“: Tausende von Kubanern demonstrieren gegen kommunistisches Regime

Tausende Kubaner sind gestern Abend auf die Straße gegangen, um gegen Menschenrechtsverletzungen, mangelnde Freiheit und eine sich verschlechternde wirtschaftliche Situation in dem kommunistisch regierten Land zu protestieren.

Bei Protesten in Kuba sind Tausende Menschen gegen die kommunistische Regierung auf die Straße gegangen. Die Demonstrationen fanden am Sonntag (11. Juli) spontan in verschiedenen Städten statt.

„Nieder mit der Diktatur“, riefen die Menschen und brachten ihren Unmut über die aktuelle Wirtschaftskrise und die damit einhergehende Strom- und Lebensmittelknappheit zum Ausdruck.

In der Hauptstadt Havanna versammelten sich Hunderte Demonstranten vor dem Kapitol und skandierten: „Wir wollen Freiheit“. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Protestierenden ein, mindestens zehn Menschen wurden festgenommen.

„AFP“-Reporter beobachteten, wie die Einsatzkräfte mit Plastikrohren auf die Demonstranten einschlugen. Mindestens ein Journalist wurde während seiner Berichterstattung über die Proteste verletzt.

Auch in der Stadt San Antonio de los Baños, rund 30 Kilometer südwestlich von Havanna, versammelten sich mehrere tausend hauptsächlich junge Menschen zu Protesten.

In den Online-Netzwerken tauchten Videos und Bilder in weiteren Städten auf, obwohl der Zugang zum Internet am Sonntag durch die Behörden eingeschränkt wurde.

Never seen images from #Havana. Thousands are mobilising across #Cuba demanding the end of the communist dictatorship while screaming “we are not afraid…we are not afraid.”#SOSCuba #Democracypic.twitter.com/QSomExnzDw — Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) July 11, 2021

After more than 6️⃣0️⃣ years thousands of Cubans are taking to the streets their demands for #Democracy & #Freedom The end of the dictatorship is near so I hope #FAC tomorrow stand with #Cuba & their quest for #CubaLibre 🇻🇪🇨🇺pic.twitter.com/LlmcV7hhyV — Nelson Dordelly Rosales, Ph.D/LL.D (@nelsondordelly) July 11, 2021

Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel forderte derweil seine Anhänger auf, sich den Demonstranten entgegenzustellen. „Wir rufen alle Revolutionäre des Landes, alle Kommunisten, dazu auf, auf die Straße zu gehen, wo diese Provokationen stattfinden“, sagte er in einer TV-Ansprache und ermutigte seine Anhänger, den Demonstranten „entschlossen, fest und mutig entgegenzutreten.“

In Havanna starteten Regierungsanhänger mehrere Gegendemonstrationen.

„Die Menschen sind gekommen, um ihre Unzufriedenheit mit der Lage, in der sie leben, auszudrücken“, räumte Díaz-Canel vor Journalisten in San Antonio de los Baños ein, machte aber die gegen Kuba verhängten US-Sanktionen für die Missstände im Land verantwortlich.

Immer wieder kommt es in dem Inselstaat zu langen Lebensmittelschlangen, mehrere Stunden am Tag fällt der Strom aus.

USA unterstützen die Demonstrationen

Die USA warnten die kubanische Regierung vor Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, schrieb auf Twitter: „Die USA unterstützen die Meinungs- und Versammlungsfreiheit in ganz Kuba und verurteilen jegliche Gewalt oder Angriffe auf friedliche Demonstranten, die ihre allgemeinen Rechte in Anspruch nehmen, aufs Schärfste“.

Senator Marco Rubio, der kubanischer Abstammung ist, berichtete über die Proteste auf Twitter.

„Spontane Straßenproteste brechen gerade in mehreren Städten in Kuba aus mit Rufen von #NoTenemosMiedo (Wir haben keine Angst),“ schrieb er in einem Tweet. „Die Frustration über die Inkompetenz, Gier und Unterdrückung der Diktatur nimmt rapide zu.“

Rubio kritisiert das US-Außenministerium für die Aussage, die Kubaner würden wegen der Corona-Situation protestieren: „Die Menschen in Kuba protestieren gegen 62 Jahre Sozialismus, Lügen, Tyrannei und Elend und nicht, weil sie ‚Besorgnis über steigende COVID-Fälle/Todesfälle ausdrücken‘.“

Der Senator für Florida machte in einem Tweet auch auf die bewaffneten Sicherheitskräfte aufmerksam, die zu den Demonstranten unterwegs waren. Er nannte sie „Kommunistische Schlägertrupps“.

Here come the Communist repression squads in #Cuba Still largely being ignored so far by US corporate media outlets. pic.twitter.com/ldprYCmk46 — Marco Rubio (@marcorubio) July 11, 2021

Demonstrationen finden in Kuba aufgrund staatlicher Repressionen kaum statt – die einzigen erlaubten Versammlungen sind normalerweise Veranstaltungen der Kommunistischen Partei. (afp/er/sza)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!