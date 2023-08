Boston: Sieben Menschen durch Schüsse auf Festival verletzt

In den USA kam es zu einer Schießerei in der Stadt Boston. Mehrere Menschen wurden dadurch verletzt.

Bei einem Karibik-Festival in der US-Ostküstenstadt Boston sind am Samstag sieben Menschen durch Schüsse verletzt worden. Wie die Polizei der Hauptstadt des Bundesstaates Massachusetts mitteilte, fielen die Schüsse am Morgen.

Sieben Menschen seien mit „nicht tödlichen“ Verletzungen in Krankenhäuser der Stadt eingeliefert worden. Es habe Festnahmen gegeben, und Waffen seien beschlagnahmt worden. Laut Polizei fielen die Schüsse an einer Kreuzung, an der die Parade des Festivals vorbeizog.

Nähere Angaben zu den Hintergründen des Vorfalls lagen zunächst nicht vor. Am Freitag waren in Chicago zwei Frauen durch Schüsse verletzt worden, als sie sich ein Baseball-Spiel anschauten.

In den USA gibt es mehr Waffen als Einwohner. Im ganzen Land ereignen sich immer wieder schwerwiegende Angriffe mit Schusswaffen, bei denen zahlreiche Menschen getötet werden. Alle Versuche, in den USA ein strengeres Waffenrecht einzuführen, scheiterten bislang. (AFP/mf)