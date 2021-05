Sieben Tote bei zwei Lawinen-Unglücken in den französischen Alpen

Skigebiet in den französischen Alpen. Skistation Galibier-Thabor in Valmeinier und Valloire, Frankreich. Foto: iStock

Bei zwei Lawinen-Unglücken in den französischen Alpen sind am Samstag insgesamt sieben Menschen ums Leben gekommen. Der erste Lawinen-Abgang ereignete sich am späten Vormittag am Col du Galibier nahe der Gemeinde Valloire, wie die Präfektur des Départements Savoyen mitteilte. Demnach wurden zwei Wandergruppen von der Lawine mitgerissen, vier Menschen zwischen 42 und 76 Jahren starben. Eine Person überlebte das Unglück.

Der zweite Lawinen-Abgang erfolgte gegen 14.00 Uhr im Gebiet des Mont Pourri im Vanoise-Massiv, ebenfalls im Département Savoyen. Dort starben nach Angaben der Präfektur drei Menschen.

Die Behörden hatten angesichts steigender Temperaturen nach heftigen Schneefällen vor einer „besonders hohen“ Lawinengefahr an diesem Wochenende gewarnt. Bereits vor wenigen Tagen waren bei zwei Lawinen-Abgängen in den französischen Alpen fünf Menschen ums Leben gekommen. (afp)

