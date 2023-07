Zwei syrische Soldaten bei israelischem Angriff bei Damaskus verletzt

Angriff auf Ziele in Syrien

Israel hat am frühen Morgen einen Luftangriff aus dem Norden der besetzten Golan-Höhen ausgeführt, der auf mehrere Stellungen in der Nähe von Damaskus zielte.

Bei einem israelischen Luftangriff nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus sind Angaben syrischer Staatsmedien zufolge zwei syrische Soldaten verletzt worden. Israel habe am frühen Morgen einen Luftangriff aus dem Norden der besetzten Golan-Höhen ausgeführt, der auf mehrere Stellungen in der Nähe von Damaskus abgezielt habe, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf Militärkreise. Zwei Soldaten seien verletzt worden, zudem seien Sachschäden entstanden.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zielten die Angriffe auf militärische Stellungen in der Nähe des Flughafens der Stadt Dimas und auf die Autobahn Beirut-Damaskus. Dort sind Eliteeinheiten der syrischen Armee stationiert. Der Nichtregierungsorganisation zufolge nahmen die Angriffe auch Lagerhäuser der pro-iranischen Hisbollah-Miliz ins Visier.

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk in Syrien. Ihren Angaben zufolge war es der bislang 20. israelische Angriff in diesem Jahr.

Seit Beginn des Krieges in Syrien im Jahr 2011 hat Israel schon hunderte Luftangriffe auf syrischem Gebiet ausgeführt, meist waren pro-iranische Milizen und Hisbollah-Kämpfer oder Positionen der syrischen Armee das Ziel. Israel nimmt zu den Angriffen nur selten Stellung, betont jedoch regelmäßig, es werde nicht akzeptieren, dass der Iran seinen Einfluss bis an die Grenze Israels ausdehne. (afp)