Stichwahl: Türkei sucht neuen Präsidenten

Heute gehen Amtsinhaber Erdogan und sein sozialdemokratischer Herausforderer Kilicdaroglu in die Stichwahl. Wer wird die Türkei künftig regieren?

Im Rennen um das Präsidentenamt in der Türkei treten am Sonntag Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und sein sozialdemokratischer Herausforderer Kemal Kilicdaroglu gegeneinander an. Erdogan hatte in der ersten Runde am 14. Mai rund fünf Prozentpunkte vor seinem Rivalen gelegen, jedoch die absolute Mehrheit knapp verpasst. Es ist die erste Stichwahl in der Geschichte des Landes.

Vor dem ersten Wahldurchgang waren Oppositionsführer Kilicdaroglu aufgrund der Umfragen gute Siegeschancen zugesprochen worden.

In der Stichwahl gilt nun Erdogan als klarer Favorit. Der 69-jährige islamisch-konservative Staatschef lenkt seit 20 Jahren die Geschicke des Landes. Im Fall seines erneuten Siegs wird allgemein erwartet, dass er seine Macht zementiert und seinen autoritären Kurs weiter verschärft.

Die Wahllokale öffneten am Sonntag um 8:00 Uhr Ortszeit (7:00 Uhr MESZ) für die erste Stichwahl in der Geschichte des Landes, sie sollen um 17:00 Uhr Ortszeit schließen. Die in Deutschland lebenden Türken konnten bis Mittwoch ihre Stimme abgeben. (afp/red)