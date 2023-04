Stoltenberg: Finnland wird Dienstag neues NATO-Mitglied

Finnland wird am Dienstag neues Mitgliedsland der NATO. „Morgen werden wir Finnland als 31. Mitglied begrüßen“, sagte der Generalsekretär des Militärbündnisses, Jens Stoltenberg, am Montag in Brüssel. Am Dienstagnachmittag werde die finnische Flagge am NATO-Hauptquartier in Brüssel gehisst. „Das ist wirklich ein historischer Tag.“

In der vergangenen Woche hatten die Parlamente der Türkei und Ungarns als letzte verbliebene Mitgliedstaaten des Militärbündnisses den Weg für die Aufnahme Finnlands freigemacht. Der Beitritt während des NATO-Außenministertreffens am Dienstag und Mittwoch galt seitdem als ausgemachte Sache.

Finnland hatte in der Folge des Krieges in der Ukraine gemeinsam mit seinem Nachbarland Schweden den Beitritt zur NATO beantragt, dem alle 30 Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Schweden steht noch vor einigen Hürden, da sowohl die Türkei als auch Ungarn den Beitritt noch nicht ratifiziert haben. Stoltenberg sagte weiter, dass er auch auf einen baldigen Abschluss des schwedischen Beitrittsprozesses hoffe. (afp)