Taliban fordern Wiederaufnahme internationaler Flüge am Flughafen Kabul

Taliban-Flaggen am Kabul International Airport. 11. September 2021. Foto: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images

Die radikalislamischen Taliban haben internationale Fluggesellschaften aufgefordert, ihre Flüge am Flughafen Kabul wieder aufzunehmen. Alle technischen Probleme am wichtigsten Flughafen des Landes seien behoben, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums am Sonntag. „Viele afghanische Bürger sitzen im Ausland fest und können nicht in ihr Heimatland zurückkehren.“

Der Flughafen war während der Evakuierungsaktionen westlicher Staaten Ende August, bei denen mehr als 120.000 Menschen ausgeflogen wurden, schwer beschädigt worden.

Seitdem starteten und landeten dort nur Charterflüge sowie einige Sonderflüge pakistanischer, iranischer und afghanischer Airlines. Derzeit verlangen Fluggesellschaften wie Pakistan International Airlines und Kam Air mehr als 1.200 Dollar (1.000 Euro) für einen 40-minütigen Flug von Kabul nach Islamabad. Trotz des Preises, der nach Angaben der Airlines aufgrund von Kriegsversicherungen so hoch ist, sind die Flüge komplett ausgebucht.

Der Flughafen Kabul war insbesondere mit technischer Hilfe aus Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei wieder aufgebaut worden. Die internationale Staatengemeinschaft hofft, dass die Taliban ihre Zusage einhalten, bei einer Wiederaufnahme kommerzieller Flüge jedem die Ausreise zu erlauben. (afp/dl)

