Terroranschlag in Wien: Ein Täter erschossen, mehrere noch auf der Flucht – Kanzler Kurz: „Wir werden uns durch Terrorismus niemals einschüchtern lassen“

Bei einem mutmaßlich islamistischen Terror-Anschlag mit einem möglicherweise auch antisemitischen Hintergrund in der Wiener Innenstadt sind mindestens zwei Menschen getötet worden, unter ihnen ein Tatverdächtiger. Bei dem Angriff am Montagabend seien Schüsse an sechs verschiedenen Orten abgegeben worden, teilte die Polizei in der österreichischen Hauptstadt mit. Mindestens 15 Personen wurden verletzt – sieben von ihnen schwer (Stand: 00:30 Uhr). Die Täter sind mit automatischen Sturmgewehren und Sprengstoff ausgestattet und gehen koordiniert vor. Wie viele Täter noch auf der Flucht sind ist nicht zweifelsfrei geklärt.

Pressekonferenz zum Terroranschlag in Wien:

Die Polizei warnt:

„Nach wie vor gilt: Zuhause bleiben,! Wenn unterwegs -Zuflucht suchen! Öffentliche Plätze meiden, keine Öffis benutzen!“

Terrorismus-Experte: „Das ist eine neue Dimension“

Terrorismus-Experte Peter Neumann bei BILD Live: „Wenn sich das alles so herausstellt, wie das jetzt aussieht, ist das etwas, das die europäischen Sicherheitsbehörden so nicht erwartet haben, weil es wegen der zerstörten Moral von ISIS schwer war, solche koordinierten Anschläge zu verüben. Das ist eine neue Dimension.“

Er gehe davon aus, dass bei so vielen Tätern, die mit Sturmgewehren durch die Stadt laufen, mindestens ein Dutzend Tote zu beklagen sein werden. Das wäre einer der größten Anschläge. Das wäre dramatisch für Wien aber für ganz Europa, so der Experte.

Experte: Größte koordinierte Aktion seit Brüssel

Dass es sechs Tatorte in der Wiener Innenstadt gibt, bezeichnet der Terrorismus-Experte als „größte koordinierte Organisation seit Brüssel – das wäre absolut unglaublich!“

Neumann glaubt, dass das „länger geplant und koordiniert war und dass der Anschlag in Nizza möglicherweise der Auslöser wäre.

Bei Twitter kursiert ein Video, auf dem ein Schusswechsel zu sehen ist. Ein anderes Video zeigte eine große Blutlache vor einem Restaurant.

Der Bürgermeister von Wien schrieb bei Twitter:

„Liebe Wienerinnen und Wiener! Zutiefst bestürzt haben wir die Informationen über die Schießerei in der inneren Stadt erhalten. Die Bilder sind schockierend und machen uns fassungslos. Aktuell läuft noch immer ein Großeinsatz der Polizei. Auch die Rettungskräfte sind weiterhin im Einsatz. Bleiben Sie bitte zuhause und bewahren Sie Ruhe. Wenn Sie sich im Bereich der inneren Stadt befinden, bleiben Sie in geschlossenen Räumen.“

Die Wiener Polizei schrieb über Twitter:

Was wir bislang bestätigen können: *Gegen 20:00 Uhr Schüsse ausgehend vom Bereich Seitenstettengasse

*Mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehr)

*dzt. insg. 6 Tatorte

* 1 Todesopfer, mehrere schwer Verletzte, darunter ein Polizist

Auch der österreichische Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gab eine Stellungnahme per Twitter ab:

„Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. Ich bin froh, dass unsere Polizisten bereits einen Täter ausschalten konnten. Wir werden uns durch Terrorismus niemals einschüchtern lassen und diese Angriffe mit allen Mitteln entschieden bekämpfen. Das ganze Land ist in Gedanken bei den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen, denen ich mein tiefes Mitgefühl ausdrücke.“

Der französische Staatspräsident schrieb bei Twitter in deutscher Sprache:

„Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben.“

Die EU-Chef-Kommissarin Ursula von der Leyen schrieb :

„Ich bin schockiert und traurig über den brutalen Angriff in Wien. Meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer und der österreichischen Bevölkerung. Europa steht in voller Solidarität an Österreichs Seite. Wir sind stärker als Hass und Terror.“

Der österreichische Präsident Alexander Van der Bellen:

„Wir alle sind tief betroffen über den mutmaßlichen Terroranschlag in der Wiener Innenstadt. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl ist bei den Opfern, Verletzten und deren Angehörigen. Ich danke allen Einsatzkräften von Polizei, Rettung und Bundesheer, die unter Einsatz ihres Lebens unsere Demokratie und Freiheit schützen. Den Bürgerinnen und Bürgern, die noch in der unsicheren Lage in der Innenstadt ausharren müssen, gilt unser Beistand. Wir werden unsere Freiheit und Demokratie gemeinsam und entschlossen mit allen gebotenen Mitteln verteidigen. Ich stehe mit der Bundesregierung im Austausch und bedanke mich im Namen der Republik für die Beistandbekundungen internationaler Staats- und Regierungschefs.“

Das deutsche Auswärtige Amt schrieb:

„Erschreckende, verstörende Meldungen erreichen uns heute Abend aus #Wien.Auch wenn das Ausmaß des Terrors noch nicht absehbar ist: unsere Gedanken sind bei den Verletzten&Opfern in diesen schweren Stunden. Wir dürfen nicht dem Hass weichen, der unsere Gesellschaften spalten soll.“

Katharina Zacharias SPD-Stadträtin in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) schrieb auf Twitter:

„Was mich gerade zu Tränen rührt, ist, dass Menschen aus #Wien anderen, die ungeschützt und verängstigt draußen sind, Schutz in ihren Wohnungen anbieten. Ich weigere mich den Glauben an die Menschheit zu verlieren!“

Was mich gerade zu Tränen rührt, ist, dass Menschen aus #Wien anderen, die ungeschützt und verängstigt draußen sind, Schutz in ihren Wohnungen an.

(er)