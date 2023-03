Brüssel: Traktor-Blockade gegen „Klimapolitik“ der Regierung

Bauern aus der nördlichen Region Flandern legten am Freitag Teile der Hauptstadt Brüssel lahm.

Ähnlich wie in den Niederlanden wehren sich nun auch in Belgien Landwirte gegen geplante Umweltauflagen. Mit 2.700 Treckern und anderen Fahrzeugen legten Bauern aus der nördlichen Region Flandern am Freitag Teile der Hauptstadt Brüssel zeitweise lahm. Sie wehren sich gegen Pläne der flämischen Regionalregierung, den Stickstoffausstoß in der Landwirtschaft zu senken.

„Keine Zukunft ohne Bauern“ hieß es auf Plakaten der Demonstranten. Sie fürchten, die Zahl der Tiere in ihren Ställen drastisch reduzieren oder sogar ganz schließen zu müssen. Denn der Mist, den die Tiere produzieren, sei in den Augen der Politik Quelle des angeblich „klimawirksamen“ Lachgases und von Substanzen wie Stickstoff und Stickoxiden.

BELGIEN: Belgische Bauern blockierten das Stadtzentrum von Hoogstraten und versuchten, in das Rathaus einzudringen, um gegen einen Stickstoffplan der Regierung zu protestieren, der zu vielen Farmschließungen führen könnte. pic.twitter.com/ml1LkJkfke — Angie (@standforAssange) August 31, 2022

In Flandern gibt es wie in den benachbarten Niederlanden besonders viele große Schweinezuchtbetriebe. Die Landwirte fordern von der Region auch die Freigabe von EU-Subventionen.

In den Niederlanden hatten wütende Bauern im Sommer viele Straßen mit Misthaufen, Abfall und teils brennenden Barrikaden blockiert. Die Regierung kritisierte die Aktionen als „lebensgefährlich“.

🇧🇪👨🏻‍🌾🚜 Tausende Bauern ziehen nach Brüssel, um gegen das Stickstoffabkommen und gegen die korrupte Agrarpolitik der Regierung zu protestieren. pic.twitter.com/a9lhoQbyqZ — GeorgeOrwell3 (@george_orwell3) March 3, 2023

(afp/er)