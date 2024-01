Trotz eisiger Kälte: Heißer US-Vorwahlkampf der Republikaner in Iowa

Stürmische Winde, Schneeverwehungen und eisige Temperaturen behinderten die republikanischen Präsidentschaftskandidaten bei ihren letzten Wahlkampftouren vor den Vorwahlen am 15. Januar.

Die jüngste Iowa-Umfrage des Des Moines Register/NBC News/Mediacom wurde am 13. Januar veröffentlicht. Es ist die Letzte vor der Wahl-Nacht. Ihr zufolge führt



Trump mit 48 Prozent das Feld an. Haley folgt mit 20 Prozent, DeSantis bringt es auf 16 Prozent und Ramaswamy verzeichnet einen Zuwachs von 6 auf 8 Prozent.

Iowa hatte mit dem zweiten Schneesturm innerhalb einer Woche zu kämpfen, nachdem am 12. Januar in einigen Gebieten bis zu 38 Zentimeter Schnee gefallen waren, gefolgt von einem starken Temperaturabfall und Winden mit über 40 Kilometer pro Stunde.

Die meisten Kandidaten änderten ihre Wahlkampfpläne am 12. und 13. Januar wegen der gefährlichen Reisebedingungen. Hier ein Blick auf die Schneesturm-Strategien der einzelnen Kampagnen.

Tele-Rallyes und Stellvertreter

Der ehemalige Präsident Donald Trump sagte am 12. Januar eine Veranstaltung mit der ehemaligen Gouverneurskandidatin von Arizona, Kari Lake, ab und veröffentlichte am Abend eine Videobotschaft an seine Anhänger. Darin versprach er, dass er trotz des Wetters „gegen Samstagabend“ dort eintreffen würde.

Zwischenzeitlich schickte er Lake am Samstag nach Urbandale, um sich mit seinen freiwilligen Helfern und Unterstützern in seiner Wahlkampfzentrale zu treffen. Dort führte sie aus: „Egal wie windig oder kalt es ist, wir müssen unsere Stiefel anziehen. […] Wir müssen rausgehen und Geschichte schreiben. […] Dies ist ein Moment des Guten gegen das Böse.“

Auf einer Tele-Rallye stellte sich Trump den Fragen der Generalstaatsanwältin von Iowa, Brenna Bird, und verglich seine Politik mit der von Joe Biden. Zur ehemaligen Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, sagte er: „Nikki ist eine Person, die einen Großteil ihres Geldes von Globalisten erhält, und Globalisten sind nicht gut für unser Land.“ Sie sei zwar okay, aber nicht stark genug, um Präsidentin zu werden.

Ein Tag außerhalb von Iowa

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hatte am 12. Januar zwei unauffällige Auftritte, einen vor hochrangigen Verbündeten in Ankeney und den anderen mit Freiwilligen in seiner Wahlkampfzentrale am Nachmittag.

Am 13. Januar kehrte der Gouverneur mit einem geänderten Zeitplan auf die Wahlkampftour zurück. DeSantis hatte drei Veranstaltungen geplant, darunter eine nachmittägliche Station in West Des Moines, wo ein Trio von politischen Schwergewichten aus Iowa der Kälte trotzte, um für ihn zu werben.

Gouverneur Kim Reynolds, der evangelikale Königsmacher Bob Vander Plaats und der konservative Talkshow-Moderator Steve Deace – die alle DeSantis unterstützt haben – traten in seinem Namen auf. Zu ihnen gesellte sich der republikanische Abgeordnete Chip Roy aus Texas.

Jeder von ihnen warb für DeSantis als bewährte Führungspersönlichkeit, die der Nation die Ergebnisse liefern kann, die er als Gouverneur erreicht hat.

Ein Tag Pause

Die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, trat am 12. Januar nicht auf, nahm aber am folgenden Tag den Wahlkampf mit drei Veranstaltungen wieder auf.

In Iowa City stellte der republikanische Abgeordnete Ashley Hinson sie als die Kandidatin mit besten Chancen vor, „Joe Biden abzulösen“. Haley sagte den Anwesenden, dass sie Biden in den Umfragen durchweg zweistellig schlage, zuletzt sogar um 17 Punkte. „Das ist ein Mandat, das nach Washington geht“, betonte sie.

Wetterhart

Trotz des starken Schneefalls und Windes wollte Ramaswamy keine seiner Wahlkampfveranstaltungen an den beiden Tagen absagen. Das Team sollte am 12. Januar vier Stopps einlegen. „Wir werden zu jedem Einzelnen fahren, solange wir es *physisch* schaffen“, schrieb Ramaswamy auf X.

Er und sein Team kamen in den frühen Morgenstunden des 13. Januar nach einer fünfstündigen Fahrt unter Schneesturmbedingungen wieder in Des Moines an.

„Unterwegs in einem Schneegraben stecken geblieben. Fünf von uns haben versucht, den SUV herauszuschieben, und haben es schließlich mit der Hilfe eines guten Iowaners geschafft“, schrieb der Kandidat um 2:43 Uhr auf X.

Lesen Sie auch US-Richterin schränkt Nachrichtensperre im Trump-Wahlverfahren formell ein

Nathan Worcester, Janice Hisle, Joseph Lord, John Haughey und Austin Alonzo haben zu diesem Bericht beigetragen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „GOP Candidates Battle Freezing Weather in Final Push to Iowa Caucuses“ (deutsche Bearbeitung jw)