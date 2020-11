Trump erkennt Bidens Wahlsieg nicht an – Deutsche Politiker beglückwünschen Joe Biden

Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat nach eigenen Angaben und den Angaben der Medien die Wahl gewonnen. Aus Deutschland kamen bereits Glückwünsche.

Der US-Demokrat Joe Biden hat nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl versprochen, ein „Präsident für alle Amerikaner“ zu sein. Er sei „geehrt“, ausgewählt worden zu sein, „unser großartiges Land anzuführen“, schrieb Biden am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Die Arbeit, die vor uns liegt, wird hart sein, aber ich verspreche euch: Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein – ob ihr für mich gestimmt habt oder nicht.“ Er werde dem Vertrauen gerecht werden, das in ihn gesetzt worden sei.

Bidens künftige Vize-Präsidentin, Kamala Harris, schrieb im Online-Dienst Twitter ebenfalls, dass viel Arbeit vor ihnen liege. „Lasst uns anfangen“, hob sie hervor. Zugleich verwies Harris darauf, dass es bei dieser Wahl um sehr viel mehr als um Biden oder sie gehe. „Es geht um die Seele Amerikas und unseren Willen, dafür zu kämpfen.“

Nach tagelangem Warten hatten eine ganze Reihe von großen US-Sendern den Demokraten Biden am Samstag zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl ausgerufen. Biden gewann demnach den Schlüsselstaat Pennsylvania mit seinen 20 Wahlleuten – und damit auch die gesamte Wahl.

Glückwünsche auch Deutschland

Erste Glückwünsche kamen aus Deutschland. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans schrieb: „Ich wünsche ihm eine gute Hand für die USA und die Weltgeschicke“.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der nächsten US-Regierung“, erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Samstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren, für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal.“

Auch in den ersten Reaktionen weiterer Regierungsmitglieder kam Freude über den Ausgang der US-Wahl auf. „Congratulations“ („Glückwunsch“), twitterte Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) an Biden gerichtet. „Jetzt gibt es die Chance, ein neues und spannendes Kapitel in den transatlantischen Beziehungen aufzuschlagen“, schrieb Scholz. „Die USA bleiben der wichtigste und engste Partner Europas. Es gibt viel zu tun.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Biden ebenfalls gratuliert und ihm die enge Partnerschaft Deutschlands zugesichert.

Trump erkennt Bidens Sieg bei US-Präsidentschaftswahl nicht an

US-Präsident Donald Trump erkennt den Sieg seines Herausforderers unterdessen nicht an. „Fakt ist: Die Wahl ist noch lange nicht vorbei“, erklärte Trump am Samstag. Biden stelle sich „fälschlicherweise“ als Sieger dar und werde dabei von seinen „Medien-Verbündeten“ unterstützt. „Sie wollen nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt.“ Trump kündigte neue rechtliche Schritte gegen den Wahlausgang an.

Trump hat seit dem Wahltag mehrfach Betrug angeprangert. Der Amtsinhaber wirft den Demokraten vor, ihm die Wiederwahl „stehlen“ zu wollen, und will bis vor den Obersten Gerichtshof ziehen. (dts/afp/so)

