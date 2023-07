Trump ist infolge des 6. Januar 2021 Ziel von Ermittlungen – Verhaftung und Anklage möglich

Präsident Donald Trump begrüßt die Menge bei der "Stop The Steal"-Kundgebung in Washington am 6. Januar 2021. Foto: Tasos Katopodis/Getty Images

Der ehemalige Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben am 17. Juli einen Brief erhalten, in dem er darüber informiert wurde, dass er Ziel von Sonderermittlungen zum Einbruch in das Kapitol am 6. Januar 2021 sei.

Trump sagte, der Brief des Sonderermittlers Jack Smith vom Sonntag gebe ihm vier Tage, um vor einer Grand Jury zu erscheinen. In einer Nachricht, die am 18. Juli auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social veröffentlicht wurde, deutete der ehemalige Präsident an, dass diese kurze Frist bedeuten könnte, dass er verhaftet und angeklagt werden könnte.

Trump bezeichnete den Brief als „schreckliche Nachricht für unser Land“ und stellte ihn in den Kontext der beiden anderen Anklagen, die gegen ihn inmitten eines hitzigen Präsidentschaftswahlkampfes erhoben wurden, in dem er das Feld der Republikaner dominiert.

Trump wurde Anfang des Jahres in einem Verfahren in New York im Zusammenhang mit Zahlungen für eine Geheimhaltungsvereinbarung angeklagt. Später wurde er in einem Bundesverfahren in Miami wegen seines Umgangs mit geheimen Dokumenten nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus angeklagt.

„Bei dieser Hexenjagd geht es ausschließlich um die Einmischung in den Wahlkampf und die totale politische Instrumentalisierung der Strafverfolgungsbehörden“, schrieb Trump.

Trumps Wahlkampfteam reagierte auf die Anfrage der Epoch Times nach einer Kopie des Briefes nicht sofort. Diese fragte Trumps Team auch, ob er sich der Grand Jury stellen werde, wie es der Brief offenbar anordnete.

Hunderte Angeklagte

Das Justizministerium hat Hunderte Personen wegen ihrer Beteiligung am Einbruch in das Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt. In zwei der prominentesten Fälle gelang es der Regierung, die Geschworenen in Washington davon zu überzeugen, dass Mitglieder der Oath Keepers und der Proud Boys – zwei rechtsextreme Gruppen – der aufrührerischen Verschwörung schuldig sind.

Rechtsexperten hatten zuvor vermutet, dass eine erfolgreiche Anklage der Oath Keepers und der Proud Boys Trump in Schwierigkeiten bringen würde, da er durch Teilen seiner Rede vom 6. Januar und anderen Äußerungen, die er vor diesem Tag gemacht hatte, wegen aufrührerischer Verschwörung angeklagt werden könnte.

Die Verteidiger machten geltend, dass ihre Mandanten ihr Recht auf freie Meinungsäußerung gemäß dem Ersten Verfassungszusatz wahrgenommen hätten.

Die Proud Boys wurden verurteilt, obwohl ein FBI-Informant aussagte, dass es seines Wissens keinen organisierten Plan zur Erstürmung des Gebäudes gegeben habe. Stattdessen habe ein „Herdentrieb“ eingesetzt.

Unschuldig im Amtsenthebungsverfahren

Sonderermittler Smith untersucht sowohl den Fall der Geheimdokumente als auch den Fall vom 6. Januar.

Peter Carr, ein Sprecher des Büros des Sonderermittlers, lehnte eine Stellungnahme ab.

Trump war in einem Amtsenthebungsverfahren des Senats wegen seiner Äußerungen am und vor dem 6. Januar für nicht schuldig befunden worden. Die Anklage gegen ihn stützte sich weitgehend auf ausgewählte Zitate aus seiner Rede an jenem Tag in der Hauptstadt.

Am 6. Januar 2021 versammelte sich eine große Menge von Trump-Anhängern in Washington, um gegen Wahlunregelmäßigkeiten zu protestieren. Bis zu diesem Tag waren fast alle Wahlanfechtungen von Trumps Team vor Gericht gescheitert. Nach Trumps Rede zogen die Demonstranten zum Kapitol, wo der Kongress in einer gemeinsamen Sitzung gerade Joe Biden als Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2020 bestätigte. Die anschließende Erstürmung des Kapitols führte zu einer kurzen Unterbrechung der Kongresssitzung.

Die Demokraten bezeichneten die Ereignisse vom 6. Januar als „Aufstand“ und nutzten die Angriffe seit dem Amtsenthebungsverfahren immer wieder, um Republikaner und Trump-Anhänger als Extremisten darzustellen. Die Republikaner einschließlich Trump, verurteilten die Gewalt und den Vandalismus sofort und unterschieden zwischen der weitgehend friedlichen Menge der Demonstranten und der kleinen Gruppe, die das Gesetz gebrochen habe.

Nach Angaben von Look Ahead America wurden mehr als 1.000 Personen aus 25 Staaten im Zusammenhang mit dem 6. Januar angeklagt. Einige Angeklagte waren mehr als 800 Tage in Haft, bevor sie vor Gericht gestellt wurden.

Gesetz aus Zeiten des Bürgerkriegs

Mindestens ein halbes Dutzend Angeklagte des 6. Januar 2021 wurden wegen aufrührerischer Verschwörung verurteilt. Das zugrunde liegende Gesetz ist seit dem Ende des Bürgerkriegs in Kraft und sollte gegen Südstaatler eingesetzt werden, die sich gegen die Bundesregierung auflehnen wollten.

Laut Definition bedeutet aufrührerische Verschwörung, dass mindestens zwei Personen zusammenarbeiten, um die US-Regierung zu stürzen, zu beseitigen oder gewaltsam zu zerstören, sich ihrer Autorität zu widersetzen oder die Ausführung eines Gesetzes zu verhindern.

Der Vorsitzende von Judicial Watch, Tom Fitton, ein Verbündeter Trumps, sagte, er sei von Smiths Grand Jury stundenlang über die Anfechtung des Wahlergebnisses von 2020 befragt worden.

„Nachdem sie den Machtmissbrauch aus erster Hand miterlebt haben, ist es keine Überraschung, dass diese Parteigenossen Trump nun wegen politischer Anschuldigungen verhaften wollen. Das ist eine ernste Bedrohung für die Rechtsstaatlichkeit“, schrieb Fitton am Dienstag auf Twitter.

Trump immer noch Favorit

In einer am Dienstagmorgen veröffentlichten Umfrage von Rasmussen Reports sagten zwei von drei Wählern, sie erwarteten, dass Trump der republikanische Kandidat für 2024 sein werde. Im Durchschnitt der von RealClear Politics durchgeführten Umfragen lag Trump 33 Prozentpunkte vor seinem schärfsten republikanischen Herausforderer, dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis.

DeSantis reagierte am Dienstag mit gemischten Gefühlen auf die Nachricht über den Brief. Der Gouverneur verurteilte die politische Instrumentalisierung der Strafverfolgung und warf Trump vor, nicht genug getan zu haben, um die Gewalt am 6. Januar zu verhindern.

Nikki Haley, eine von Trumps republikanischen Herausforderern im Rennen um das Weiße Haus, verteidigte den ehemaligen Präsidenten bei einem Auftritt auf „Fox News“ nicht.

„Es wird weitergehen“, sagte Nikki Haley, die für Trump als Botschafterin bei den Vereinten Nationen gearbeitet hat. „Es wird eine weitere und noch eine weitere Ablenkung kommen.“

„Und deshalb kandidiere ich“, fuhr sie fort. „Weil wir eine neue Generation von Führungspersönlichkeiten brauchen. Wir können uns nicht länger mit diesem Drama beschäftigen.“

Der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, ein Kandidat für das Weiße Haus mit einer durchschnittlichen republikanischen Unterstützung von weniger als einem Prozent, nutzte die Nachricht, um Trump anzugreifen.

„Ich habe von Anfang an gesagt, dass das, was Donald Trump am 6. Januar getan hat, ihn davon abhalten sollte, jemals wieder Präsident zu werden“, sagte Hutchinson in einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung.

Republikanerin Elise Stefanik sagte am 18. Juli auf einer Pressekonferenz der Republikaner im Repräsentantenhaus auf dem Capitol Hill: „Wir haben wieder einmal ein Beispiel für Joe Bidens Instrumentalisierung des Justizministeriums gegen seinen wichtigsten politischen Gegner, Donald Trump.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Trump Received Letter Stating He Is Target of January 6 Investigation“ (deutsche Bearbeitung jw)