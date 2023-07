Trump: Mainstream-Medien lügen über Russland-Ukraine-Krieg

Donald Trump hält eine Rede bei einer Rekrutierungsveranstaltung in Nevada am 8. Juli. Foto: Mario Tama/Getty Images

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am Dienstagabend erklärt, dass die Mainstream-Medien über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine lügen, indem sie nicht über die wahren Opferzahlen und Zerstörungen berichten.

Bei einer Veranstaltung mit dem Moderator des US-Senders „Fox News“ Sean Hannity bekräftigte Trump, dass er sich für ein Ende des Krieges einsetzen werde. Bei dieser Veranstaltung sagte der ehemalige Präsident, dass er glaube, dass die Zahl der Todesopfer viel höher sei, als in den Berichten angegeben, und wies darauf hin, dass es Städte mit völlig zerstörten Gebäuden gebe.

„Es gibt Städte, in denen kein einziges Gebäude mehr steht. Es sieht aus wie ein Abrissgebiet. Es ist so schrecklich und dann sagen sie, dass zwei Menschen verletzt wurden“, sagte Trump zu Hannity.

„Hunderte von Menschen und Tausende von Menschen wurden getötet. Sie werden herausfinden, wenn die ganze Sache vorbei ist, dass die Zahl der Toten viel höher ist, als sie Ihnen sagen. Sie sagen nicht die Wahrheit. Viele, viele Tausende, Hunderttausende werden sterben. Ihre Städte werden ausgelöscht.“

Trump fügte mit Blick auf den Konflikt hinzu: „Ich bin für eine Sache, ganz einfach … Ich will verhindern, dass Menschen getötet werden, und ich werde das schnell beenden.“

Der ehemalige Oberbefehlshaber erklärte, wie er den im Februar 2022 ausgebrochenen Konflikt beenden würde. Trump sagte, er kenne sowohl den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin und habe „eine sehr gute Beziehung“ zu beiden.

In einem Interview mit Maria Bartiromo auf dem US-Fernsehsender „Fox News“ sagte Trump, wenn er gewählt würde, würde er Selenskyj sagen: „Das ist es, Sie müssen einen Deal machen“. Und Putin würde er sagen: „Wenn Sie keinen Deal machen, werden wir Ihnen viel geben. Wir werden ihnen mehr geben, als sie jemals bekommen haben.“

Schnelles Kriegsende (nicht) möglich

Trump behauptete auch, dass Selenskyj „ehrenhaft“ sei, da er, als er zu einem Telefongespräch aus dem Jahr 2019 befragt wurde, das Gegenstand der ersten Anklage der Demokraten im Repräsentantenhaus war, „nicht einmal wusste, worüber sie sprachen.“ In dem Telefonat sprach Trump mit Selenskyj über US-Hilfe und die Untersuchung von Vorwürfen im Zusammenhang mit den Geschäften von Präsident Joe Biden in der Ukraine.

Selenskyj kritisierte jedoch kürzlich Trumps Äußerungen über die Beendigung des Krieges und sagte, er sei nicht in der Lage, dies schnell zu tun. Der ukrainische Präsident äußerte sich kürzlich auch besorgt darüber, dass einige der republikanischen Präsidentschaftskandidaten 2024 die Bemühungen seiner Regierung gegen Russland nicht ausreichend unterstützen würden.

Im Mai sagte Trump, dass er, wenn er gewählt würde, „diesen Krieg an einem Tag beenden“ würde und dass es „24 Stunden“ dauern würde, dies zu tun. „Ich kenne Selenskyj gut, ich kenne Putin gut. Ich würde diesen Krieg in 24 Stunden beenden“, sagte er. „Es wäre einfach, dieser Deal wäre einfach.“

Während des Treffens mit Hannity wetterte der ehemalige Präsident auch gegen eine Untersuchung des US-Justizministeriums, die sich gegen seine Äußerungen und Aktivitäten nach der Wahl 2020 richtet. Dies geschah wenige Stunden nachdem Trump gesagt hatte, dass ihm ein Brief in dieser Angelegenheit zugestellt worden sei.

„Sie haben es eilig, weil sie sich einmischen wollen. Das ist Einmischung in die Wahl. Es ist eine Wahlbeeinflussung“, sagte er über den Brief. „So etwas hat es in der Geschichte unseres Landes noch nie gegeben, und es ist eine Schande.“

Ukraine-Krieg im Fokus der Republikaner

Der Krieg in der Ukraine ist inzwischen zu einem aktuellen Diskussionsthema unter den republikanischen Kandidaten für 2024 geworden. Am vergangenen Wochenende wurde der ehemalige Vizepräsident Mike Pence in einem Interview mit dem ehemaligen „Fox-News“-Moderator Tucker Carlson über den Krieg und seine Prioritäten für die Amerikaner befragt.

Bei einer Veranstaltung in Iowa hinterfragte Carlson die Aussagen von Mike Pence, dass er Waffen in die Ukraine schicken würde, obwohl die Vereinigten Staaten mit ernsten innenpolitischen Problemen konfrontiert seien. An einer Stelle sagte der Moderator, dass „jede Stadt“ in den Vereinigten Staaten „in den letzten drei Jahren schlimmer geworden ist“ und dass „öffentlicher Schmutz, Unordnung und Kriminalität exponentiell zugenommen haben. Und doch ist Ihre Sorge, dass die Ukrainer … nicht genug Panzer haben.“

„Wo ist die Sorge um die Vereinigten Staaten?“, fragte er.

Pence antwortete, seine Position sei falsch dargestellt worden: „Tucker, ich habe das schon einmal von Ihnen gehört. Ich kandidiere für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten, weil ich glaube, dass dieses Land in großen Schwierigkeiten steckt. Ich glaube, dass [Präsident] Joe Biden Amerika zu Hause und im Ausland geschwächt hat.“

Pence hat sich oft für eine robuste Unterstützung des ukrainischen Militärs ausgesprochen und sagte, Washingtons Engagement, Russland in Schach zu halten, signalisiere seine Bereitschaft, auch Chinas militärische Ambitionen in Asien in Schach zu halten.

„Bei allem Respekt, ich glaube, der ehemalige Präsident und der Gouverneur von Florida verstehen einfach nicht das nationale Interesse der Amerikaner, das ukrainische Militär dabei zu unterstützen, das russische Militär in der Ukraine zurückzudrängen“, sagte Pence Anfang dieses Monats. „Ich meine, wir sind mitten in der Kampfsaison. Die Ukrainer machen Fortschritte“, fügte er hinzu. „Ich glaube wirklich, dass wir der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Aufmerksamkeit schenken sollten.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Trump Says Mainstream Media Is Lying About Russia–Ukraine War“ (deutsche Bearbeitung jw)