Trump: Staatssekretär von Georgia kann Fragen zu Wahlbetrug nicht beantworten

US-Präsident Donald Trump kritisierte den Staatssekretär von Georgia, Brad Raffensperger, auf Twitter, er sei nicht in der Lage, Fragen zu den umstrittenen Stimmzettelboxen zu beantworten, die in der Wahlnacht unter einem abgelegenen Tisch hervorgeholt wurden. Raffensperger wies die Vorwürfe des US-Präsidenten in einem kurzen Antwort-Tweet zurück.

Trump schrieb am Sonntag auf Twitter: „Ich habe gestern mit Staatssekretär Brad Raffensperger über Fulton County und Wahlbetrug in Georgia gesprochen. Er war entweder unwillig oder unfähig, Fragen zu ‚Stimmzetteln unterm Tisch‘, Stimmzettelvernichtung, Wähler aus fremden Staaten, tote Wähler und mehr zu beantworten. Er hat keine Ahnung!“

Trump bezieht sich bei seinen Aussagen auf Videos, die einige Tage nach den Wahlen am 3. November auftauchten. Sie zeigen, wie einige Wahlhelfer ohne Aufsicht nachts volle Kisten mit Stimmzetteln unter einem Tisch hervorholen und zu zählen beginnen. Journalisten und Wahlbeobachter waren zu diesem Zeitpunkt bereits nach Hause geschickt worden.

Die Epoch Times USA bat Raffensperger um Stellungnahme. Eine Stunde später reagierte der Staatssekretär mit einer Twitter-Anwort:

„Respektvoll, Präsident Trump: Was Sie sagen ist nicht wahr. Die Wahrheit wird herauskommen.“

Respectfully, President Trump: What you’re saying is not true. The truth will come out https://t.co/ViYjTSeRcC — GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) January 3, 2021

Eidesstattliche Erklärungen berichten Wahlunregelmäßigkeiten

Die Regierungssprecherin Regina Waller und einige Wahlbeamte teilten Medien wie „Yahoo News“ und „ABC News“ am US-Wahltag gegen 23 Uhr mit, dass die Auszählung für den Abend abgeschlossen sei.

Andere Beamte berichteten später, dass die Zählung bis mindestens 1:30 Uhr nachts stattgefunden habe. Der Vorsitzende der Republikaner in Georgia, David Shafer, bestätigte ebenfalls, dass die Zählung bis zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat.

In einer späteren Aussage behaupteten Beamte des Fulton Countys, dass sie die Wahlbeobachter nicht nach Hause geschickt hätten. Die Auszählung sei bis zum Schluss für die Öffentlichkeit und die Beobachter offen gewesen.

Die republikanischen Wahlbeobachter, Mitchell Harrison und Michelle Branton, hingegen gaben in eidesstattlichen Erklärungen zu Protokoll, dass sie am 3. November gegen 22:30 Uhr in einem Raum für die Auszählung der Briefwahlstimmen in der State Farm Arena in Atlanta von einer Frau aufgefordert wurden, mit der Arbeit aufzuhören und am nächsten Morgen um 8:30 Uhr zurückzukehren.

„Diese Dame war die ganze Nacht hindurch anwesend und Mitchell und ich glaubten, dass sie die Aufsichtsperson ist“, schrieb Branton in ihrer Erklärung.

Walter Jones, ein Sprecher von Raffensperger, teilte der Epoch Times im Dezember auf Anfrage mit, dass eine Untersuchung darüber eingeleitet wurde, warum die Beobachter der politischen Parteien vor dem Ende des Auszählens gegangen seien.

„Obwohl es ihr Recht war, vorzeitig zu gehen, wollen wir sicherstellen, dass sie nicht in dem Glauben gelassen wurden, dass das Zählen in der Nacht gestoppt wurde, obwohl dies nicht der Fall war“, so Jones.

Weitere Anschuldigungen

Anschuldigungen wegen Wahlbetrugs in Georgia kamen auch von dem republikanischen Wahlbeobachter Carlos Silva, einem Rechtsanwalt aus Florida. Dieser sagte in einer eidesstattlichen Erklärung aus, er sah, wie im DeKalb County von Georgia Wahlbeamte Stimmzettel mit ungewöhnlichen Merkmalen hervorholten: Sie zeichneten sich durch eine perfekte schwarze Blase aus, die für Joe Biden ausgefüllt war.

„Ich konnte die perfekte Blase für ein paar Minuten beobachten, bevor sie mich aufforderten, vom Tisch wegzugehen. Zu keiner Zeit habe ich mit den Wahlhelfern gesprochen oder sie in irgendeiner Weise behindert. Ich hörte, wie sie durch die Stapel gingen und Bidens Namen über 500 Mal hintereinander aufriefen“, sagte er. Ähnliche Beobachtungen habe er bei Stimmzetteln gemacht, die in Cobb County ausgezählt wurden.

Auch Debbie Fisher, eine Beobachterin in Cobb County, sagte kürzlich aus, sie habe Stimmzettel mit abnormalen Merkmalen gesehen. Deshalb habe sie am 16. November 298 Stimmzettel aus dem Militär überprüft, von denen fast 90 Prozent an Joe Biden gingen. Das sei aus ihrer Sicht statistisch unmöglich, da in Cobb County traditionell mehrheitlich für die Republikaner gestimmt werde. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)