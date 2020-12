Trump warnt Iran vor weiteren Angriffen auf US-Ziele im Irak

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit Vergeltung im Falle von Angriffen auf US-Bürger im Nachbarland Irak gedroht. Im Onlinedienst Twitter wies Trump am Mittwoch darauf hin, dass die US-Botschaft in Bagdad am Sonntag „von mehreren Raketen getroffen“ worden sei.

Dabei war Sachschaden an Gebäuden auf dem Botschaftsgelände entstanden. „Ratet mal, woher die kamen: Iran“, erklärte der US-Präsident.

Derzeit gebe es „Gerede über zusätzliche Angriffe auf Amerikaner im Irak“, sagte Trump weiter. Er richtete „ein paar freundliche Gesundheitstipps an den Iran: Wenn ein Amerikaner getötet wird, werde ich den Iran zur Verantwortung ziehen. Denkt darüber nach.“

Nach Angaben der US-Armee steckte hinter dem Angriff in Bagdad „fast sicher“ eine vom Iran unterstützte Miliz, die damit zwar keine Opfer verursacht habe, aber auch keine Opfer habe vermeiden wollen.

Am 3. Januar jährt sich der von Trump angeordnete Drohnenangriff, bei dem der mächtige iranische General Kassem Soleimani getötet wurde. Dem Drohnenangriff waren Raketenangriffe von vom Iran unterstützten Milizen auf US-Ziele im Irak vorausgegangen. (afp)