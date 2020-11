Trumps Anwältin Jenna Ellis: Habe „hunderte Bedrohungen“ erhalten

Die Anwältin von US-Präsident Donald Trump, Jenna Ellis, hat in den letzten Tagen offenbar "Hunderte" Drohungen erhalten, darunter auch anonyme Telefonanrufe.

Jenna Ellis sagte in einem Interview mit „Breitbart“, sie habe „Hunderte von Direct Mails [Direktnachrichten] und Messages usw. erhalten, die mich bedrohen“.

Sie sagte, ein „CNN-Reporter habe heute eine Nachricht geschickt, in der er mich beschuldigte, dass meine Anwaltslizenz abgelaufen sei“, und dass „eine unbekannte Nummer zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens dutzende Male auf meinem Handy angerufen hat, um mein Telefon in die Luft zu jagen und zu versuchen, durch das DND [Bitte nicht stören]“ durchzukommen.

Die Anwältin stellte Breitbart den Screenshot eines Textes einer unbekannten Person zur Verfügung, auf dem zu lesen war: „Du bist der Grund, warum die Menschen die Menschheit verachten“ und „Du hast es verdient, vergewaltigt zu werden“.

Ellis sagte der Epoch Times, dass sie nicht wisse, wer die Person sei, und fügte hinzu, dass sie die Nachrichten „unserem Sicherheitsteam“ gemeldet habe.

Ein Twitter-Benutzer schrieb: „Jenna Ellis ist Mitglied der Anwaltskammer von Colorado. Hier können Sie sich über sie beschweren“, einschließlich eines Links zur Website des Obersten Gerichtshofs von Colorado.

Anfang dieser Woche kommentierte Ellis die Drohungen auf ihrer Twitter-Seite und schrieb: „Ich erhalte ständig eine Flut von Drohungen und falschen Anschuldigungen von Dems [Demokraten] und ‚Reporter‘-Aktivisten.

„Meine Mission ist die Wahrheit“

„Mein einziger Kommentar dazu ist folgender: Tun Sie Ihr Schlimmstes. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich werde keinen Rückzieher machen. Meine Mission ist die Wahrheit, mein Gott ist der Herr Jesus Christus, und mein Klient ist der Präsident der Vereinigten Staaten“, schrieb sie.

I keep getting a barrage of threats & false accusations from Dems and “reporter” activists. My only comment is this: Do your worst. I’m not intimidated. I won’t back down. My mission is Truth, my God is the Lord Jesus Christ, and my client is the President of the United States. — Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) November 25, 2020

Präsident Trump nahm am 25. November in einem Telefongespräch mit Senatoren der GOP in Pennsylvania die Schikanierungskampagnen gegen Republikaner und seine Anhänger zur Kenntnis.

„Wenn Sie ein republikanischer Wahlhelfer waren, wurden Sie wie ein Hund behandelt“, sagte Trump bei dem Anruf. „Unsere Wahlbeobachter wurden aus dem Gebäude gedrängt. … Lassen Sie sich von diesen Leuten nicht einschüchtern“, sagte Trump. Er verwies auch auf Drohungen und eine Druckkampagne gegen sein Anwaltsteam.

Mehrere Anwälte hörten nach Schikanen auf, den Präsidenten in Pennsylvania zu vertreten. Eine Anwältin, Linda Kerns, wurde wegen „Schadensandrohungen“ unter Schutz gestellt, nachdem eine Angestellte einer anderen Anwaltskanzlei, die Pennsylvanias Außenministerin Kathy Boockvar vertrat, sie telefonisch bedroht haben soll.

Am 24. November stimmte der Beamte des Republican Michigan Board of Canvassers, Norman Shinkle, nicht für die Bestätigung der Wahlergebnisse des Demokraten Joe Biden in Michigan. Er sagte, sowohl er als auch seine Familie hätten Morddrohungen erhalten.

Er sagte, es gab „eine ganze Reihe anonymer Anrufe, die meine Familie und mich bedrohten, und 20 bis 30 Demonstranten in meinem Vorgarten am Samstagabend“. Er sagte, dass ihm insgesamt mehr als 40 Telefonanrufe und 7.000 E-Mails zugesandt wurden, in denen er angerufen und bedroht wurde, um die Ergebnisse zu bestätigen.

Die Kampagne sei „höchstwahrscheinlich von der staatlichen Demokratischen Partei und den Gewerkschaften orchestriert worden“, sagte er. „Die [Drohungen], die meine Frau und meine Kinder erwähnten oder sagten ‚Wir wissen, wo Sie wohnen‘, habe ich der Polizei übergeben.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Trump Lawyer Jenna Ellis Says She’s Received ‘Hundreds’ of Threats (Deutsche Bearbeitung von nmc)