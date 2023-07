U-Haft für fünf deutsch-türkische Urlauber wegen mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung auf Mallorca

Nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca ist für fünf von ursprünglich sechs festgenommenen Touristen aus Deutschland mit türkischen Migrationshintergrund Untersuchungshaft angeordnet worden.

Für fünf Männer wurde in Mallorca Untersuchungshaft angeordnet. Sie sollen sich in einem Hotel an einer ebenfalls aus Deutschland kommenden jungen Frau vergangen haben. Es soll Videoaufnahmen davon geben. Insgesamt waren sechs deutsche Touristen mit türkischen Migrationshintergrund an der Vergewaltigung beteiligt.

Sie seien am Samstag einem Richter in Palma vorgeführt worden, der „wegen des sexuellen Angriffs, der sich in Playa de Palma zugetragen hat,“ Untersuchungshaft angeordnet habe, teilte der Pressedienst des Gerichts am Sonntag mit.

Sie wollen nicht erkannt werden

Während dem Weg ins Gericht zogen die Männer ihre Hemden über den Kopf, um nicht erkannt zu werden.

Die Polizei wirft zumindest einigen von ihnen die Vergewaltigung einer 18 Jahre alten deutschen Touristin in einem Hotelzimmer am Ballermann vor. Die spanische Zeitung „Última Hora“ hatte am Vortag unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, die Polizei habe auf zumindest einem Handy der Festgenommenen ein Video der Vergewaltigung gefunden.

Erst freiwillig, dann aus dem Ruder gelaufen

Der Vorwurf des „sexuellen Angriffs“ umfasst nach spanischem Recht eine Vielzahl von Straftaten von Online-Übergriffen bis zu Vergewaltigung. Die sechs Männer – alle zwischen 20 und 29 Jahre – waren laut Polizei am Freitag befragt worden.

Nach Informationen der „Mallorca Zeitung“ hatte die junge Frau einen der mutmaßlichen Täter am Mittwochabend an der Playa de Palma kennengelernt und ging mit ihm freiwillig mit ins Hotel. Dort sei es zunächst zu einvernehmlichen Sex gekommen, berichtete das Blatt unter Berufung auf die Polizei. Plötzlich seien aber Freunde des Mannes ins Zimmer gekommen und hätten die Frau mutmaßlich vergewaltigt. (afp)