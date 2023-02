Über 35.000 Todesfälle – Vielzahl illegaler Bauten mitverantwortlich

Eine Woche nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien rechnen die Retter nun kaum noch mit Überlebenden. Doch Wunder, wenn auch nur noch sehr selten, gibt es weiterhin: Eine 40-jährige Frau wurde am Morgen nach 170 Stunden unter Trümmern in Gaziantep lebend geborgen. Foto: Hairul/BERNAMA/dpa