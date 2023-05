Überschwemmungen in Somalia forderten 22 Tote

Diese Luftaufnahme zeigt das Hochwasser in Beledweyne, Zentralsomalia, am 13. Mai 2023. Rund 200.000 Menschen wurden aufgrund von Überschwemmungen in Zentralsomalia vertrieben, wie ein regionaler Beamter gegenüber AFP erklärte, als der Fluss Shabelle über die Ufer trat und Straßen überflutete. Foto: HASSAN ALI ELMI/AFP via Getty Images