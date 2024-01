Ukraine-Konflikt: Russland bestellt französischen Botschafter in Moskau ein

Russland hat den französischen Botschafter in Moskau wegen der „zunehmenden Verwicklung“ Frankreichs in den Ukraine-Konflikt einbestellt. Dem Diplomaten seien „Beweise“ dafür vorgelegt worden, erklärte das russische Außenministerium am Freitag. Zuvor hatte Moskau erklärt, die russische Armee habe einen zwischenzeitlich von „französischen Söldnern“ genutzten Stützpunkt in der Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine angegriffen. Eine Gruppe von Kämpfern sei getötet worden. Belege für die Angaben legte Moskau nicht vor.

Von ukrainischer Seite hieß es, mehr als ein Dutzend Zivilisten seien bei dem Angriff verletzt worden. Zudem seien Wohnhäuser beschädigt worden. Das französische Außenministerium dementierte, Söldner in der Ukraine zu haben, und sprach von einer „groben Manipulation“ Russlands.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Dienstag die Lieferung von 40 weiteren Scalp-Marschflugkörpern an die Ukraine angekündigt. Er stellte zudem ein Sicherheitsabkommen mit dem Land in Aussicht. Frankreich rief zuletzt mit anderen Verbündeten außerdem eine Artillerie-Koalition für die Ukraine ins Leben. (afp/dl)