Ukrainischer Botschafter lehnt Verhandlungen mit Russland vor einem Rückzug ab

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew (L), der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (C) und Wladimir Klitschko vor einem deutschen Marder-Panzer, während Mitglieder des ukrainischen Militärs auf einem Übungsgelände in Münster im Waffenumgang angelernt werden. Foto: Morris MacMatzen/Getty Images