Orban gratuliert Putin zum Wahlsieg in Russland

Orban habe Putin gratuliert und die Beibehaltung eines Dialogs „auch in einem schwierigen geopolitischen Umfeld“ begrüßt, schrieb ein Sprecher der ungarischen Regierung am Donnerstag im Onlinedienst X. Kurz zuvor hatte die russische Wahlkommission Putins Wiederwahl mit mehr als 87 Prozent der Stimmen offiziell bestätigt.

In einem an Putin adressierten Schreiben erklärte Orban seine Absicht, die bilaterale Zusammenarbeit in Bereichen zu verstärken, „die nicht durch das Völkerrecht eingeschränkt“ seien. Weiter sprach er von „gegenseitigem Respekt“ zwischen den beiden Ländern. Der ungarische Regierungschef und der russische Präsident hatten sich zuletzt im September 2023 getroffen.

Anders als Orban hatten die anderen EU-Mitgliedstaaten die Wahl in Russland als „Scheindemokratie“ angeprangert und auf eine Gratulation zum Wahlsieg verzichtet. Glückwünsche für Putin kamen dagegen von seien Verbündeten aus China, Kuba und einigen afrikanischen Ländern.

Putins Sieg galt bereits vor der Wahl als ausgemacht. Alle bekannteren Kritiker Putins sind entweder tot, inhaftiert oder im Exil. Neben ihm waren lediglich drei chancenlose Kandidaten angetreten. (afp)