Unruhen in Louisville: BLM-Aktivisten rufen zum Niederbrennen der Stadt auf – zwei Polizisten angeschossen

Bei "Black Lives Matters"-Protesten in Louisville wurden zwei Polizisten von Aktivisten niedergeschossen. Zudem wurde in der US-Stadt der Notstand ausgerufen.

Während „Black Lives Matters“-Protesten in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky sind zwei Polizisten von Aktivisten angeschossen worden. Die Beamten seien nicht in Lebensgefahr, teilte die örtliche Polizei am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

In Louisville fand am Mittwoch eine Demonstration statt, bei der es zu Konfrontationen mit der Polizei kam. Mehrere Menschen wurden festgenommen, wie Fernsehbilder zeigten.

Der Protest folgte auf eine Entscheidung der Justiz von Kentucky, die auf eine Anklageerhebung gegen Polizisten wegen tödlicher Schüsse auf die Afroamerikanerin Breonna Taylor verzichtet hatte. Wegen befürchteter Gewaltausbrüche verhängte Bürgermeister Greg Fischer den Ausnahmezustand und eine nächtliche Ausgangssperre, die ab 21.00 Uhr Ortszeit galt.

Polizisten handelten aus Notwehr

Taylor war am 13. März in Louisville bei einem Zwischenfall tödlich verletzt worden. Kentuckys Generalstaatsanwalt Daniel Cameron erhob jetzt zwar Anklage gegen einen der beteiligten Polizisten – allerdings nicht wegen der Schüsse auf die 26-Jährige.

Die Anklage gegen den Polizisten Brett Hankison bezieht sich vielmehr auf seine Schüsse in eine Wohnung neben der von Taylor – sie lautet auf fahrlässige Gefährdung des Lebens Anderer. In dieser Wohnung hielten sich zum Zeitpunkt des nächtlichen Polizeieinsatzes drei Menschen auf. Sie blieben unverletzt.

Zwei andere Polizisten, die in dem Vorfall involviert waren, bleiben hingegen von der Staatsanwaltschaft unbehelligt. Cameron sagte, die beiden hätten in Notwehr und damit rechtmäßig gehandelt, nachdem Taylors Freund auf sie geschossen hatte. Sie könnten deswegen nicht juristisch belangt werden.

Die drei Beamten in Zivil hatten Taylors Wohnung bei einer Drogenrazzia gestürmt. Zuvor hatten die Beamten an die Tür geklopft, aber niemand öffnete. Dies gab auch Taylors Freund zu Protokoll. Er und die 26-Jährige lagen zu diesem Zeitpunkt im Bett. Der Freund glaubte nach eigenen Angaben – trotz des Klopfens an der Tür – an einen „Überfall“ und gab mit seiner Waffe einen Schuss ab und verletzte einen Beamten. Die drei Polizisten feuerten daraufhin ihre Dienstwaffen ab.

Laut Generalstaatsanwalt Cameron wurde die neben ihrem Freund stehende Taylor von sechs Kugeln getroffen, von denen eine tödlich war. Ihr Freund blieb unverletzt.

Taylors Familie hatte sich letzte Woche mit der Stadt auf über 12 Millionen US-Dollar Schadensersatz geeinigt.

US-Präsident Trump bietet Hilfe an

Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden gab nach dem Vorfall eine Erklärung in den sozialen Medien ab: „Selbst inmitten der tiefen Trauer und Wut, die die heutige Entscheidung hervorruft, ist Gewalt niemals eine Antwort und kann niemals die Antwort sein. Diejenigen, die sich darauf einlassen, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Jill und ich beten heute Abend für die in Louisville angeschossenen Beamten. Wir wünschen beiden eine rasche und vollständige Genesung.“

Auch US-Präsident Donald Trump meldete sich zu dem Vorfall auf Twitter. Auch er werde für die beiden Polizisten beten, schrieb Trump. Zudem sei die Bundesregierung bereit, Andy Beshear, dem demokratischen Gouverneur von Kentucky, Hilfestellung zu leisten, wenn dieser um Unterstützung bitten würde.

Beshear sagte während einer Pressekonferenz am Mittwoch: Er sende für die beiden verletzten Polizisten und deren Familien gute Gedanken aus. Zudem forderte er die Aktivisten, die auch nach der verhängten Ausgangssperre auf den Straßen blieben auf: „Geht heute Abend bitte nach Hause“.

Er sagte auch: „Lasst uns sicherstellen, dass wir heute Abend nicht noch mehr Gewalt erleben müssen. Lasst uns Wege finden, um uns auszudrücken. Lasst uns unsere Standpunkte vertreten, aber auch die der anderen anhören. Hoffentlich schaffen wir es nicht nur zuhören, sondern auch zu hören.“

Demonstranten wollen Stadt „niederbrennen“

Die Demonstranten und Agitatoren von „Black Lives Matter“ marschierten bereits am Dienstagabend in Louisville. Und zwar nachdem Bürgermeister Fischer den Notstand ausgerufen und zwei Durchführungsverordnungen „die es ihm erlauben, von allen seinen Notstandsbefugnissen Gebrauch zu machen“ unterzeichnet hatte.

Am Mittwoch zeigten Video-Aufnahmen der Proteste, wie Demonstranten zur Gewalt aufriefen. Einige forderten dazu auf „die Stadt niederzubrennen“. Daraufhin wurde die Nationalgarde aktiviert, wie Reporter in der Stadt berichteten. Einige Aktivisten wurden verhaftet.

(Mit Textteilen von The Epoch Times USA und AFP)

