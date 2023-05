US-Bundesstaat Washington erlaubt Geschlechtsumwandlung ohne Einwilligung der Eltern

Der Gouverneur des Bundesstaates Washington, Jay Inslee, am 22. April 2022 in Auburn, Washington. Foto: Karen Ducey/Getty Images

Der US-Bundesstaat Washington hat ein Gesetz verabschiedet, das es Heimen erlaubt, Kinder vor ihren Eltern zu verstecken, wenn diese sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen wollen.

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Washington, der Demokrat Jay Inslee, hat am Dienstag den Gesetzentwurf SB 5599 unterzeichnet, der Heimen das Recht einräumt, die Eltern von Minderjährigen nicht zu informieren, wenn diese aus Familien fliehen, in denen eine Geschlechtsumwandlung nicht akzeptiert wird.

„Jedes Kind – auch unsere Transgender-Jugendlichen – verdient es, zu Hause sicher zu sein. In einer perfekten Welt wäre das der Fall, aber leider ist das nicht die Realität“, sagte der demokratische Senator Marko Liias, der Hauptbefürworter des Gesetzes, in einer Pressemitteilung vom 9. Mai. „Dieses Gesetz bekräftigt unser Bestreben, Kindern, die zu Hause nicht willkommen sind, einen sicheren und stabilen Ort zu bieten“, heißt es dort.

Das Gesetz SB 5599 schütze gefährdete Jugendliche, insbesondere solche, die eine „geschlechtsangleichende Behandlung“ wünschten, so die Befürworter. Es schränke die Entscheidungsfreiheit der Eltern über die gesundheitliche und psychologische Betreuung ihrer Kinder ein, so die Kritiker des Gesetzes.

Der Gesetzentwurf wurde am 12. April vom Repräsentantenhaus verabschiedet. Künftig könnte es Eltern als „Missbrauch und Vernachlässigung“ ausgelegt werden, wenn sie die Geschlechtsumwandlung ihres Kindes ablehnten. Das sagte der republikanische Abgeordnete Chris Corry in einem Interview mit The Epoch Times.

Corry erklärte, dass es bereits Gesetze zum Schutz von Kindern vor Missbrauch und Vernachlässigung gebe. Diese verlangten jedoch „solide und zwingende Gründe“, um Kinder aus ihrem Zuhause zu entfernen.

Selbst in diesen Fällen hätten die Eltern das Recht, den Aufenthaltsort ihrer Kinder zu erfahren, sagte Corry. Bei Anwendung von SB 5599 sei dies jedoch nicht der Fall.

Ungeliebtes Gesetz

„Die Menschen sind mit überwältigender Mehrheit gegen SB 5599, auch viele aus dem LGBT+-Bereich. Die Demokraten stimmen dennoch dafür und erlauben es Heimen, Kinder und Jugendliche, die ‚geschlechtsangleichende Betreuung‘ suchen, vor ihren Eltern zu verstecken“, so WA Senate Republicans, der offizielle Twitter-Account des Washington Senate Republican Caucus, in einem Tweet vom 5. Mai.

Er enthielt die Erklärung eines besorgten lesbischen Elternteils: „Ich bin eine verheiratete lesbische Frau mit drei Kindern“, hieß es darin. „SB 5599 gibt schutzbedürftigen Kindern eine beispiellose Macht, die wir SONST NIRGENDS gewähren.“

Auch die Wohltätigkeitsorganisation Gays Against Groomers kritisierte die Verabschiedung des Gesetzes. Es mache Washington zu einem Zufluchtsstaat für Transgender-Minderjährige, die sich Geschlechtsumwandlungen unterziehen wollten, deren Eltern dies aber nicht erlaubten, hieß es in einem Tweet vom 10. Mai. Und weiter: „Kinder müssen vor dem räuberischen medizinisch-industriellen Komplex geschützt werden, nicht vor ihren Eltern.“

Auron MacIntyre, Kolumnist bei „The Blaze“, bezeichnete Bill 5599 als einen Angriff auf die Familienstruktur. „Die Familie ist die letzte Barriere gegen den totalen Staat, weshalb das Regime die Transideologie und die Bürgerrechtsrevolution nutzen wird, um zu zerstören, was davon noch übrig ist“, sagte er in einem Tweet am 11. Mai.

Kontroverse Einschätzungen in den US-Bundesstaaten

SB 5599 wurde zu einer Zeit in Kraft gesetzt, in der einige Bundesstaaten Gesetzesentwürfe vorantreiben, die Geschlechtsumwandlungen bei Minderjährigen fördern, während andere Gesetze verabschieden, die dies verhindern sollen.

In Kalifornien schlug ein Abgeordneter im Januar ein Gesetz vor, das es Kindern, die einen Antrag auf Änderung ihrer Geschlechtsidentität und ihres rechtlichen Namens gestellt haben, ermöglichen würde, diese Dokumente unter Verschluss zu halten.

In Georgia unterzeichnete der republikanische Gouverneur Brian Kemp am 23. März ein Gesetz, das geschlechtsangleichende Operationen und Hormonersatztherapie für Minderjährige verbietet.

Ende letzten Monats verabschiedete die republikanisch dominierte Legislative von Oklahoma ein Gesetz, das Gesundheitsdienstleistern die Durchführung von Geschlechtsumwandlungen an Minderjährigen verbietet. Das Gesetz wurde diesen Monat vom Gouverneur unterzeichnet.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Washington’s New Law Blocks Parents From Children Who Wish to Transition“ (deutsche Bearbeitung jw)