US-Kampfjet stürzt vor Südkoreas Küste ab – Pilot gerettet

Vor Südkoreas Küste ist ein US-Kampfjet abgestürzt. Der Kampfjet vom Typ F-16 habe am Morgen während eines Flugs über dem Gelben Meer einen „Notfall“ erlebt und sei abgestürzt, teilten die US-Streitkräfte am Mittwoch mit. Der Pilot konnte demnach den Schleudersitz aktivieren und wurde rund 50 Minuten nach dem Absturz geborgen.

„Er ist bei Bewusstsein und wurde zur Untersuchung in eine medizinische Einrichtung gebracht“, erklärte das US-Militär. Die Absturzursache war zunächst unklar. Jetzt soll die Maschine gesucht und geborgen werden.

Nach Angaben der südkoreanischen Küstenwache stürzte der Kampfjet nahe der Insel Mokdeok ab. Das Gelbe Meer liegt westlich von Südkorea.

Es handelte sich bereits um den dritten Absturz einer F-16 der US-Streitkräfte in Südkorea seit Mai 2023. In allen Fällen konnten die Piloten sich in Sicherheit bringen. Die USA sind der wichtigste militärische Verbündete Südkoreas und haben in dem Land rund 28.500 Soldaten stationiert. Hintergrund ist der Konflikt mit dem Nachbarn Nordkorea. (afp)