US-Medienunternehmen Buzzfeed schließt Nachrichtenredaktion

Das US-Medienunternehmen Buzzfeed hat das Ende seines Nachrichtenportals "Buzzfeed News" angekündigt.

„Wir reduzieren unsere Belegschaft heute um etwa 15 Prozent und beginnen den Prozess der Schließung von ‚Buzzfeed News'“, erklärte Vorstandschef Jonah Peretti am Donnerstag in einer Mitteilung an die Mitarbeiter. Die Buzzfeed-Aktie fiel infolge der Ankündigung um mehr als 20 Prozent.

„Wir haben entschieden, dass das Unternehmen ‚Buzzfeed News‘ nicht länger als eigenständige Organisation finanzieren kann“, erklärte Peretti. Er nannte eine Reihe von Herausforderungen, darunter die Corona-Pandemie, der rückläufige Aktienmarkt sowie eine Rezession im Technologiebereich. Deswegen „mussten wir die schwierige Entscheidung treffen, mehr Arbeitsplätze abzubauen“, hieß es weiter.

Das Unternehmen wird demnach künftig mit dem Nachrichtenportal „HuffPost“ nur noch „eine einzige Nachrichtenmarke“ betreiben.

Das Unternehmen Buzzfeed wurde 2006 gegründet und wurde für seine Auflistungen und Quiz-Spiele auf der Seite buzzfeed.com bekannt. Die Nachrichtentochter „Buzzfeed News“ wurde 2011 gegründet und zu einem Symbol für eine neue Welle von Internet-Medienunternehmen. 2020 kaufte Buzzfeed das Nachrichtenportal Huffington Post.

Peretti erklärte, einigen Mitarbeitern von „Buzzfeed News“ sollten Arbeitsstellen bei „HuffPost“ und Buzzfeed.com angeboten werden.

„Buzzfeed News“ hat über die Jahre Ableger in mehreren Ländern gegründet, darunter auch in Deutschland. Der deutsche Ableger gehört inzwischen zur Mediengruppe Ippen.(afp)