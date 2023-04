Jill Biden statt Joe: US-First Lady soll zur Krönung von Charles III. nach London reisen

US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden am 31. März 2023 in Philadelphia. Foto: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

Zur feierlichen Krönung des britischen Königs Charles III. in einem Monat kommt auch Besuch aus dem Weißen Haus. Wie US-Präsident Joe Biden dem Monarchen am Dienstag (Ortszeit) in einem Telefonat mitteilte, reist er allerdings nicht selbst nach London, sondern schickt seine Frau Jill Biden. Zu der Krönungsfeier am 6. Mai in der Westminster Abbey in London werden rund 2.000 Gäste erwartet.

Das Weiße Haus teilte mit, Biden habe den Monarchen in einem Telefonat darüber informiert, dass „First Lady Jill Biden sich darauf freut, im Namen der Vereinigten Staaten an der Krönung teilzunehmen“. Der US-Präsident gratulierte demnach Charles III. zu seiner bevorstehenden Krönung.

Weiter hieß es, der US-Präsident freue sich darauf, den König „zu einem späteren Zeitpunkt“ im Vereinigten Königreich zu treffen. Außerdem lobte Biden in dem Telefonat die guten Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA.

Biden wird in diesem Monat Nordirland sowie die Republik Irland besuchen. Im März traf er in Kalifornien mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak zusammen und lud ihn für Juni ins Weiße Haus ein.

Deutsche Vertretung durch Bundespräsident Steinmeier geplant

Die britische Königin Elizabeth II. war am 8. September 2022 nach 70 Jahren auf dem Thron im Alter von 96 Jahren gestorben. Daraufhin trat ihr ältester Sohn Charles ihre Nachfolge an.

Zur feierlichen Krönung von Charles III. am 6. Mai in London werden zahlreiche hochrangige Gäste erwartet, darunter Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der japanische Kronprinz Fumihito und seine Frau Kiko sowie Fürst Albert II. von Monaco. Deutschland wird voraussichtlich von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Zeremonie vertreten. Eine offizielle Ankündigung steht allerdings noch aus.

Die Krönungszeremonie soll nur etwa eine Stunde dauern, die Krönungsfeierlichkeiten allerdings drei Tage. Dazu gehören ein Pop-Konzert mit Staraufgebot und landesweite riesige gemeinsame Mittagessen. (afp)