Wirbel um Chinas Spionagebasis auf Kuba: US-Regierung schiebt Schuld auf Trump

Der Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, spricht während des Pressebriefings im Weißen Haus in Washington am 6. Juni 2023. Foto: Madalina Vasiliu/The Epoch Times

Am Wochenende kam es zu einigen Verwirrungen bezüglich Informationen über eine geheime Spionagebasis auf Kuba. Dafür sorgten vor allem die widersprüchlichen Äußerungen der Vertreter der Biden-Regierung. Jetzt soll es ein Versäumnis der Trump-Regierung sein. Der sieht das jedoch anders.

US-Außenminister Antony Blinken bestätigte am Montag in Washington, dass China seit geraumer Zeit die den USA nahe gelegene Insel Kuba nutzt, um Geheimdienstinformationen zu sammeln. Damit reagierte er auf entsprechende Berichte des „Wall Street Journals“, die am Wochenende für einige Verwirrung sorgten. Allerdings behauptete er jetzt, dass es sich u…