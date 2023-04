US-Spitzenpolitiker werden Taiwans Präsidentin in Kalifornien empfangen

Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, wird am Mittwoch in Kalifornien Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen treffen. Tsai legt nach einer Mittelamerika-Reise einen Zwischenstopp in Kalifornien ein.

Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, wird am Mittwoch in Kalifornien Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen treffen. Der Politiker der Republikanischen Partei wird die aus Mittelamerika anreisende Tsai in der nahe Los Angeles gelegenen Ronald-Reagan-Präsidentenbibliothek empfangen, wie McCarthys Büro am Montag mitteilte. An dem Treffen sollen demnach Parlamentarier der Republikaner wie auch der Demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden teilnehmen.

Tsai hatte vergangene Woche auf ihrem Weg nach Mittelamerika einen Zwischenstopp in New York eingelegt. Sie reiste dann nach Guatemala und Belize, um die Beziehungen zu diplomatischen Verbündeten stärken, und wird vor ihrer Rückkehr nach Taiwan in Kalifornien einen Stopp einlegen.

China hat ihre Besuche in den USA scharf kritisiert und Washington davor gewarnt, „mit dem Feuer zu spielen“. Es drohe eine „ernsthafte Konfrontation“.

Ein Taiwan-Besuch von McCarthys Vorgängerin an der Spitze des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, hatte im vergangenen Jahr für massive Spannungen gesorgt. China hielt als Reaktion auf die Reise große Militärmanöver in den Gewässern vor Taiwan ab.

Taipeh steht unter wachsendem Druck durch Peking. Seit der Spaltung zwischen China und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will – notfalls mit militärischer Gewalt. Diplomatische Beziehungen anderer Länder zu Taiwan betrachtet Peking als Verletzung seiner Ein-China-Politik.(afp)