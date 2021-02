USA: Oberster Gerichtshof prüft mehrere Anklagen zu den Unregelmäßigkeiten der US-Wahl 2020

Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Freitag (5. Februar) mehrere hochkarätige Anklagen zu den Unregelmäßigkeiten der US-Wahl 2020 zur Prüfung angenommen.

Die Anträge von den Anwälten Sidney Powell und Lin Wood, sowie der Kampagne des ehemaligen Präsidenten Donald Trump wurden ebenfalls zur Verhandlung angesetzt. Das Gericht wird sich auf seiner nächsten Konferenz, am 19. Februar, mit den Klagen beschäftigen.

Gemäß einer Aufstellung der Fälle umfassen die Klagen den Fall Michigan von Anwältin Sidney Powell (20-815), die Klagen der Trump-Kampagne in Pennsylvania (20-845) und in Wisconsin (20-882), die Klage von Mike Kelly in Pennsylvania – einem Republikaner im US-Repräsentantenhaus (20-810) – und einen Antrag von Anwalt Lin Wood in Georgia (20-799).

Alle Anträge berufen sich auf verschiedene Formen von rechtswidrigem Verhalten im Zusammenhang mit der US-Wahl, die das Wahlergebnis beeinflusst haben.

Dies schließt die Ausweitung der Briefwahl durch Wahlbeamte mit ein, welche die Regeln unter Verstoß gegen die staatlichen Wahlgesetze änderten. Bemängelt wurden auch die Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf die Briefwahlzettel und Probleme mit der maschinellen Abstimmung (Tabellierung). Außerdem wurde darauf verwiesen, dass Wahlbeobachtern der angemessene Zugang zu den Wahlunterlagen verweigert wurde.

Der Oberste Gerichtshof lehnte es ab, Verfahrenserleichterungen zu gewähren oder die Fälle zu beschleunigen, wie in den jeweiligen Klageschriften gefordert wurde. Die Klagen wurden allesamt vor der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden am 20. Januar eingereicht.

Powell: Wahlergebnisse sind verfassungs- und gesetzeswidrig

In der Klage von Powell in Michigan wurde um „Dringlichkeitserklärung“ gebeten. Begründet wird dies damit, dass die von den Beamten aus Michigan bestätigten Wahlergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen verfassungs- und gesetzeswidrig wären. Die Klage enthält auch einen Antrag auf Erteilung einer einstweiligen Verfügung, mit der diese Ergebnisse für ungültig erklärt werden sollten.

Woods Klage in Georgia forderte den Obersten Gerichtshof auf, „eine Dringlichkeitsanordnung zu erlassen“, um die Ergebnisse der Wahl des US-Präsidenten für ungültig zu erklären.

In der Klage von Kelly wurde das Gericht um eine einstweilige Verfügung gebeten, „die es den Angeklagten verbietet, offizielle Maßnahmen zu ergreifen, um die Wahlergebnisse zu tabellieren, zu berechnen, zu untersuchen, zu verifizieren oder auf andere Weise zu bestätigen.“

Die Klagen des Anwaltsteams von Trump forderten ebenfalls eine einstweilige Verfügung in Form von beschleunigten Anhörungen. Dies sollte die Bestätigung der Stimmen der Wahlmänner für Biden blockieren.

Einige der Anwälte auf der Seite der Kläger erklärten, dass es wichtig sei, die Anfechtungen durchzuziehen, da sie einen Einfluss auf die langfristige Gerechtigkeit der Wahlen in den USA haben könnten.

„Unsere juristische Problemstellung bleibt wichtig und muss vom Gericht überprüft werden“, sagte Anwalt John Eastman der „Washington Examiner“. Er bezog sich dabei auf das Verhalten Pennsylvanias während der Wahl 2020.

Greg Teufel, der Anwalt von Kongressabgeordnete Mike Kelly, sagte gegenüber der „Washington Examiner“, dass Kelly nicht die Absicht habe, die Klage fallen zu lassen.

Verhandlung nicht vor Oktober

Der Oberste Gerichtshof hat die Anfechtungen der Wahlergebnisse von Trump nicht beachtet oder weitergehend abgelehnt. Im Dezember lehnte der Gerichtshof eine Klage von Ken Paxton, dem republikanischen Generalstaatsanwalt von Texas, ab – Trump hat sie unterstützt. Paxtons Klage zielte darauf ab, die Wahlergebnisse in vier Bundesstaaten für ungültig zu erklären.

Wenn der Oberste Gerichtshof am 19. Februar beschließt, eine der Klagen zuzulassen, werden sie höchstwahrscheinlich nicht vor Oktober verhandelt.

In einem umfassenden Bericht über die Wahlintegrität im Jahr 2020 kam Trump-Berater Peter Navarro zu dem Schluss, dass die Vorwürfe von Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Abstimmung in wichtigen Swing-States ernst genug waren, um eine dringende Untersuchung zu rechtfertigen. Sie waren auch substanziell genug, um die Ergebnisse möglicherweise umzukehren, stellt Navarro fest.

„Wenn diese Wahl vor der Amtseinführung des Präsidenten nicht vollständig auf Unregelmäßigkeiten untersucht wird und sie damit effektiv bestehen bleiben darf, läuft diese Nation sehr real Gefahr, nie wieder eine faire Präsidentschaftswahl haben zu können“, schreibt Navarro in seinem Bericht.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Supreme Court to Consider 2020 Election Challenge Lawsuits in February Conference. (Die deutsche Bearbeitung erfolgte durch er)