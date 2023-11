Vatikan: Gesundheitszustand des Papstes „gut und stabil“

Der Zustand des Pontifex sei fünf Tage vor einer geplanten Rede auf dem UN-Klimagipfel in Dubai „gut und stabil“, erklärte Vatikansprecher Matteo Bruni am Montag. Franziskus habe „kein Fieber und seine Atemwegssituation verbessert sich merklich“, fügte Bruni hinzu.

Der Papst hatte am Samstag mehrere Termine wegen „leichter Grippesymptome“, darunter Atembeschwerden, abgesagt. Mithilfe einer Computertomografie habe eine Lungenentzündung ausgeschlossen werden können, erläuterte Bruni. Franziskus habe intravenös Antibiotika verabreicht bekommen.

Laut Bruni nahm der Papst bereits wieder Termine wahr. Der Vatikan veröffentlichte am Montag Bilder eines Treffens des designierten paraguayischen Präsidenten Santiago Peña und dessen Frau Leticia Ocampos mit Franziskus im Vatikan.

Der 86-Jährige soll am Samstag eine Rede auf der UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai halten. Franziskus leidet schon seit längerem unter gesundheitlichen Beschwerden. Wegen starker Knieschmerzen nutzte er zuletzt immer wieder einen Rollstuhl. Ende März hatte er wegen einer Atemwegsinfektion drei Nächte im Krankenhaus verbracht. Im Juni musste er sich einer Notoperation am Darm unterziehen. (afp)