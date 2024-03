Kanada: Vier tote Kinder und zwei tote Erwachsene in Haus entdeckt

Die am Mittwochabend alarmierten Rettungskräfte hatten die sechs Leichen in einem Haus in Barrhaven am südlichen Stadtrand von Ottawa gefunden. Sie nahmen auch den Verdächtigen fest. Ein siebter, verletzter Mensch wurde ins Krankenhaus gebracht.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau zeigte sich „schockiert“ und „entsetzt von dieser schrecklichen Gewalt“. Der Polizeichef der Stadt sprach im Sender CBC von einer „Massenschießerei“. Bürgermeister Mark Sutcliffe sprach im Onlinedienst X von „einem der schockierendsten Gewaltvorfälle in der Geschichte unserer Stadt“. Eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht den Behörden zufolge aber nicht. Die Polizei wollte sich später ausführlicher zu dem Fall äußern. (afp)