Vietnam verkündet Amnestie für mehr als 3.000 Gefangene

Dieses Bild, das am 5. Januar 2021 von der Vietnam News Agency aufgenommen und veröffentlicht wurde, zeigt die vietnamesischen Blogger Pham Chi Dung (R), Nguyen Tuong Thuy (L) und Le Huu Minh Tuan (3. L) während ihres Prozesses vor dem Gerichtsgebäude in Ho Chi Minh Stadt. Foto: STR/Vietnam News Agency/AFP über Getty Images

Anlässlich des bevorstehenden Nationalfeiertags hat Vietnam eine Amnestie für mehr als 3.000 Gefangene angekündigt. Nach Angaben des stellvertretenden Ministers für öffentliche Sicherheit, Le Quoc Hung, betrifft die Maßnahme auch 21 Ausländer. Von der vorzeitigen Entlassung profitieren demnach Häftlinge, die unter anderem wegen Korruption oder Drogenkriminalität inhaftiert wurden.

Auf die Frage, wie viele politische Gefangene auf eine vorzeitige Entlassung hoffen können, wollte Hung nicht eingehen. Er betonte, dass es in Vietnam keine politischen Gefangenen gebe. Laut Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch vom Mai sitzen in dem kommunistischen Land mehr als 130 Menschen aus politischen Gründen in Haft. Das Land sei für seine harten Strafen gegen Regierungskritiker und Oppositionelle bekannt.

Nach Angaben der Regierung handelt es sich um die erste Amnestie seit vier Jahren. Die Gefangenen sollen ab Mittwoch freigelassen werden. Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Sicherheit sitzen in Vietnam mehr als 100.000 Menschen hinter Gittern. (afp)

