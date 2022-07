Anrufbeantworter enthüllt: Biden hätte mit Hunter über China-Geschäfte gesprochen

Der damalige Vizepräsident Joe Biden und sein Sohn Hunter Biden an der Tribüne, um die Antrittsparade von Präsident Barrack Obama am 20. Januar 2009 vor dem Weißen Haus in Washington zu beobachten. Foto: Alex Wong/Getty Images

Gesicherte Sprachnachrichten belegen, dass Joe Biden mit seinem Sohn Hunter über dessen China-Geschäfte gesprochen hat, oder es zumindest versucht hat.

US-Präsident Joe Biden betonte in der Vergangenheit wiederholt, dass er mit seinem Sohn Hunter nie über seine Auslandsgeschäfte gesprochen hat. Wiederhergestellte Sprachnachrichten zeigen jedoch, dass er Ende 2018 mit Hunter über seine Geschäfte mit einem chinesischen Kriminellen, den sein Sohn als „Spionagechef von China“ bezeichnete, gesprochen hatte.

Die neu entdeckte Sprachnachricht stammt aus einem Backup von Hunters iPhone XS. Es war auf seinem Laptop gespeichert.

Joe Biden sagte Hunter am 12. Dezember 2018 am Telefon, er wolle mit ihm sprechen, nachdem er einen Bericht der „New York Times“ über Hunters Geschäfte mit Ye Jianming, Vorsitzender des chinesischen Ölriesen CEFC, gelesen hatte.

Aus den Dateien auf Hunters Laptop geht hervor, dass er einen millionenschweren Deal mit dem chinesischen Unternehmen abschloss, nachdem er seine familiären Verbindungen zur Schau gestellt hatte.

Demnach hatte sich Ye 2017 mit Hunter in einem Hotel in Miami getroffen, um „eine Partnerschaft für Investitionen in amerikanische Infrastruktur- und Energiegeschäfte“ zu besprechen.

Joe Biden: „Ich denke, du bist sicher“

Der Artikel der „New York Times“ beschrieb, dass der CEFC-Vorsitzende in China verhaftet worden war. Sein oberster Stellvertreter Patrick Ho wurde zudem in den USA wegen Bestechung afrikanischer Beamter verurteilt.

Ho soll nach seiner Verhaftung Joes Bruder Jim Biden angerufen haben. Der Anruf sei jedoch für Hunter bestimmt gewesen, wie er glaubt.

Nachdem er die Geschichte im Internet gesehen hatte, rief Joe Biden seinen Sohn Hunter an und hinterließ eine Sprachnachricht. „Hey Junge, ich bin’s, Dad“, begann Biden mit seiner Nachricht. „Es ist 20:15 Uhr am Mittwochabend. Wenn du Zeit hast, ruf mich einfach an. Nichts Dringendes. Ich wollte nur mit dir reden.“

„Ich finde den online veröffentlichten Artikel gut, der morgen in der Times abgedruckt wird. Ich denke, du bist sicher. Wenn du mal Zeit hast, ruf mich an, ich liebe dich“, sagte Joe Biden zu Hunter in der Aufnahme, die zuerst von „Daily Mail“ am 27. Juni veröffentlicht wurde.

Einem offengelegten Schreiben zufolge zahlte CEFC China Energy Hunter eine Million US-Dollar, um einen in den USA ansässigen Anwalt für Ho zu finden. Ho wurde von Hunter Biden als „Spionagechef Chinas“ bezeichnet.

„Es ist Zeit für eine Anhörung“

Während seiner gesamten Präsidentschaftskampagne hat Biden wiederholt bestritten, von den Auslandsgeschäften seines Sohnes zu wissen. „Ich habe nie mit meinem Sohn über seine Geschäfte im Ausland gesprochen“, sagte er 2019 bei einer Spendenaktion der Demokraten in Iowa. Der jetzt amtierende beschuldigte den damaligen Präsidenten Donald Trump, ihn „verleumden“ zu wollen.

Während der zweiten Präsidentschaftsdebatte im Jahr 2020 ging Biden noch weiter und behauptete, die Geschichten über den Laptop seines Sohnes seien „ein russisches Komplott“.

„Smoking gun!“, schrieb der Republikaner Jody Hice auf Twitter nach der Veröffentlichung der Voicemail-Nachricht. „Sogar Big Tech kann das Hunter-Problem [von Präsident Biden] nicht mehr ignorieren.“

„Es ist Zeit für eine Anhörung“, schlussfolgerte der Politiker.

Mit Material von The Epoch Times USA

