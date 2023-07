US-Wahlen 2024: Trump enthüllt, wer sein Mitstreiter und wer sein Gegner sein könnte

Der ehemalige Präsident Donald Trump schüttelt Senator Tim Scott (R-SC) während einer Arbeitssitzung im Oval Office des Weißen Hauses am 14. Februar 2018 in Washington, D.C. die Hand. Foto: Alex Wong/Getty Images

Die Vorwahlen der Republikaner stehen vor der Tür. Donald Trump liegt klar in Führung. Die Anzahl seiner Gegner hat sich vergrößert, doch manche von ihnen betrachtet er als „Freunde“.

Ex-US-Präsident Trump hat am Sonntag angedeutet, dass er sich einige seiner Parteigegner im Präsidentschaftswahlkampf, als Vizepräsident oder als Kabinettsmitglied vorstellen könnte, sollte er 2024 in das Weiße Haus einziehen.

In der Sendung „Sunday Morning Futures“ auf „Fox News“ nannte er zwei Republikaner, die seiner Ansicht nach gute Arbeit geleistet hätten – den Unternehmer Vivek Ramaswamy und Senator Tim Scott. Der Name Ron DeSantis fiel hingegen nicht.

Der von Trump wiederholt kritisierte Gouverneur von Florida DeSantis hatte kürzlich in einem Interview ausgeschlossen, Trumps Vizepräsident zu werden. Trump hingegen lehnte ein Duell zwischen ihm und seinem Rivalen vor den Vorwahlen ab. Dazu sei der Abstand zwischen ihnen zu groß, meinte er.

„Fox“-Moderatorin ließ nicht locker

Obwohl Trump anfangs keine konkreten Namen nennen wollte, um „seine Gegner nicht bloß zustellen“, entlockte ihm Fox-Moderatorin Maria Bartiromo einige Namen:

„Ich denke, Vivek hat, offen gesagt, hervorragende Arbeit geleistet. Ich denke, einige andere haben gute Arbeit geleistet“, sagte der ehemalige Präsident. „Es gibt wirklich einige gute Leute und sehr talentierte Leute.“ – „Ich bin von einigen beeindruckt und mit einigen sogar gut befreundet.“

„Ich finde, dass es auch gute potenzielle Kabinettsmitglieder gibt“, sagte er, ohne dies näher zu erläutern.

Auf Bartiromos Frage nach Senator Scott sagte Trump:

„Ich denke, er ist ein wirklich guter Mann. Wir haben zusammen an den Opportunity-Zonen [wirtschaftliche Entwicklung bestimmter Regionen] gearbeitet […]. Tim ist sehr gut“, so Trump. „Ich könnte mir vorstellen, dass Tim etwas in der Verwaltung übernimmt. Aber er ist gerade im Wahlkampf, und ich bin sicher, dass Tim und alle anderen sagen würden, dass ich nur an dem einen interessiert bin. Aber Tim ist ein sehr talentierter Mann und es gibt andere sehr talentierte Leute.“

Die „Fox“-Moderatorin fragte Trump nicht nach dem ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence, der vor einigen Wochen in das Rennen eingestiegen ist. Trump hat seinen ehemaligen Mitstreiter nach den Wahlen 2020 wiederholt dafür kritisiert, wegen der Betrugsvorwürfe im entscheidenden 6.-Januar-Ausschuss bei der Auszählung der Wahlmännerstimmen nicht eingeschritten zu sein.

Trump liegt in Umfragen weiter vorn

Obwohl das Lager der Präsidentschaftsanwärter innerhalb der Republikaner größer geworden ist, liegt Trump weiterhin klar in Führung. Eine Umfrage von Morning Consult von letzter Woche zeigt den Ex-Präsidenten bei 56 Prozent oder etwa 39 Prozentpunkte vor DeSantis, der bei 17 Prozent lag.

Ramasamy verzeichnete mit 8 Prozent einen Anstieg zu den Vorwochen. Pence lag bei 7 Prozent.

Im RealClearPolitics-Durchschnitt der letzten Monate liegt Trump mit 53 Prozent um rund 33 Punkte vor DeSantis mit 20,6 Prozent.

DeSantis und Reynolds auf „Kuschelkurs“

DeSantis verriet am Wochenende, dass er die Republikanerin Kim Reynolds aus Iowa als Mitstreiterin in Betracht ziehe. Kurz zuvor hatte sich Trump über die Gouverneurin beschwert, sie sei ihm gegenüber illoyal, weil sie DeSantis favorisiere.

„Natürlich“, sagte DeSantis auf Nachfrage. „Ich meine, sie ist eine der besten Staatsdienerinnen in Amerika.“

Letzte Woche tadelte Trump Reynolds für ihren „Kuschelkurs mit Desantis“, die bei der republikanischen Basis in ihrem Bundesstaat sehr beliebt ist.

Als führende republikanische Figur solle sie sich in ihrem Bundesstaat neutral verhalten. In weniger als sechs Monaten finden dort die Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl statt. Reynolds kandidiert ebenfalls für das Weiße Haus, pflegt aber gute Beziehungen zu DeSantis und seiner Frau.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Trump Reveals 2024 Running Mate Could Be One of His GOP Opponents“ (deutsche Bearbeitung nh)